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اقتصاد

تتخطى الـ 205 آلاف سيارة ملاكي، أعداد السيارات المرخصة في مصر خلال أكتوبر

السيارات المرخصة
السيارات المرخصة في مصر، فيتو

كشفت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، إجمالي السيارات المرخصة  في مصر السيارات التي تعمل بالوقود خلال شهر أكتوبر الماضي، بجانب السيارات التي تعمل بالبنزين وغاز والفئة الرابعة كهربائية، وهناك غاز فقط والنوع الأخير سولار وغاز. 

أكثر المركبات مبيعًا في فئة سيارات البنزين والغاز في أكتوبر

ووفقا لما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التامين الإجباري علي السيارات، حجم ترخيص السيارات الأجرة التي بلغت نحو  6593 سيارة، وبلغ ترخيص السيارات الملاكي 4821 سيارة، وعدد سيارات جمرك ملاكي 148 سيارة، ومركبات النقل 59 سيارة، وضم التقرير عدد المقطورات 50 مركبة، والأتوبيسات للمدارس 7 أتوبيسات، المقاطير الجمرك مركبة واحدة، والهيئات الدبلوماسية مركبة واحدة. 

السيارات البنزين الأكثر ترخيصًا وفق نوع السيارات

  1. السيارات الملاكي 205.241 ألف سيارة.
  2. الدراجات النارية 76.505 ألف مركبة.
  3. النقل 5268 مركبة.
  4. سيارات الأجرة 5168 سيارة.
  5. الجمرك الملاكي 3491 سيارة.
  6. دراجات الأجرة 3118 مركبة.
  7. الهيئات الدبلوماسية 320 سيارة.

السيارات الكهربائية وفق نوعية المركبات

  • السيارات الملاكي 626 سيارة.
  • أتوبيسات النقل العام 68 مركبة.
  • الترخيص المؤقت 17 سيارة.
  • النقل 14 سيارة.
  • الأجرة 6 مركبات.
  • الجمرك ملاكي 6 مركبات.
  • الأتوبيسات الخاصة 3 مركبات.
  • الدراجات النارية 2 مركبة.

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