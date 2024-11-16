يعشق السيارات والقصور ويدعم ترامب، أبرز المعلومات عن اليوتيوبر جيك بول

تغلب جيك بول على أسطورة الملاكمة مايك تايسون بقرار بالإجماع ليفوز بمعركة الوزن الثقيل بين الأجيال فجر اليوم السبت، في أرلينجتون بولاية تكساس الأمريكية.

وتصدر جيك بول محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الفوز على العملاق تايسون ونستعرض في هذا التقرير جوانب من حياة جيك بول.

من هو جيك بول؟

جيك بول من مواليد 17 يناير 97، بولاية أوهايو بأمريكا، ونال شهرته على موقع "يوتيوب".

وجيك لم يدخل الحلبة لأول مرة إلا منذ أقل من خمس سنوات، وإلى جانب وطور علامته التجارية، ليصبح أحد أكثر الرياضيين شهرة على هذا الكوكب.

ورغم الأرباح التي جناها من يوتيوب والشركات التي يمتلكها، لكن مسيرة جيك بول في الملاكمة نقلت ثروته إلى مستوى آخر، حيث حصل على ما يقرب من 40 مليون دولار بعد خوض 3 نزالات في عام 2021، ليتم إدراجه في المرتبة 46 من بين الرياضيين الأعلى أجرًا في العالم من قبل مجلة "فوربس" في عام 2022.

كما صنفته مجلة فوربس في المرتبة الـ12 على قائمتها لأفضل صناع المحتوى في أكتوبر الماضي بإجمال أرباح بلغت 13.6 مليون دولار.

واستفاد جيك بول من نفوذه على وسائل التواصل الاجتماعي لإطلاق ثلاث شركات ناشئة، وهي شركة للعناية بالجسم، وتطبيق مراهنات وشركة أخرى.

كما يستخدم نفوذه الرقمي للترويج لمعاركه في الوزن الثقيل.

جيك بول يعشق السيارات

ويميل جيك بول إلى إنفاق أموالهم على السيارات، حيث أنه أنفق أكثر من 1.5 مليون جنيه استرليني على السيارات.

واشترى بول سيارة "لامبورجيني هوراكان" زرقاء اللون في عام 2017، كما امتلك سيارة فيراري، بخلاف وجود سيارة أخرى من نفس النوع، وتيسلا ورولز رويس ضمن مجموعته.

كما أنفق جيك بول 12 مليون جنيه استرليني على قصر في بورتوريكو العام الماضي، ويقال إنه اشتراه من نجم البيسبول السابق يادير مولينا.

منزل بول يحتوي على 8 غرف نوم و12 حمامًا، بالإضافة إلى منطقة حديقة كبيرة، كما يحتوي على منطقة فناء ضخمة للشواء وثلاث دراجات بخارية من طراز "بوغاتي"، بالإضافة إلى مرآب ضخم لمجموعة سياراته.

دعم دونالد ترامب

وناشد بول متابعيه البالغ عددهم 4.6 مليون شخص على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، التصويت لدونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية التي جرت الأسبوع الماضي.

Jake Paul meeting Donald Trump and facing off with him today…



[🎥 @JakePaul] pic.twitter.com/pFyem53hSc — Michael Benson (@MichaelBensonn) July 29, 2024

وبعد تأكيد فوز ترامب، أشاد بول بالنتيجة باعتبارها "خطوة هائلة في الاتجاه الصحيح".