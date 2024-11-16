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رياضة

موسيالا: ميسي ورونالدو مصدرا الإلهام للفوز بالكرة الذهبية

موسيالا
موسيالا

وضع جمال موسيالا، نجم بايرن ميونخ، الحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم نصب عينيه، مشيرا إلى أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو هما مصدر إلهامه.

وقال نجم بايرن ميونخ في تصريحات إعلامية نشرت اليوم السبت، إنه لا يريد أن يضغط على نفسه، لكنه يأمل أن تتاح له فرصة الفوز بجائزة الكرة الذهبية يوما ما، مثل ميسي ورونالدو.

يعد موسيالا واحدا من أهم المواهب الشابة في كرة القدم الألمانية، ويتوقع أن يكون جزءا من الجيل التالي للنجوم العالمية.


وبفضل أدائه القوي، حصل موسيالا بالفعل على أدوار رئيسية في بايرن ميونخ، والمنتخب الألماني.

ويعتمد جوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، على موسيالا، إلى جانب فلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن، في مباراة المنتخب الألماني أمام منتخب البوسنة والهرسك اليوم السبت في فرايبورج، بدوري أمم أوروبا.

ويهدف بايرن ميونخ إلى تمديد عقد موسيالا، في الوقت الذي يبحث فيه اللاعب مستقبله. 

ويحرص بايرن ميونخ على الإبقاء على موسيالا بالنادي لعدة سنوات وتمديد تعاقده، الذي ينتهي في 2026.

وأوضح موسيالا أنه سيأخذ الوقت الكافي لتقييم خياراته، مشيرا إلى أنه ربما يتخذ القرار قريبا.

وقال:"اعتقد أننا سنعرف المزيد خلال العطلة الشتوية".

وأضاف موسيالا أنه يهدف إلى الحفاظ على جاهزيته وتقديم أداء جيد حتى يتمكن من أخذ الوقت الكافي للتفكير في مستقبله مع بداية العام الجديد.

وأثنى لوثار ماتيوس، أسطورة كرة القدم الألمانية، على موقف موسيالا المتواضع، معتبرا أن جزءا من نجاحه يعود إلى دعمه القوي من عائلته وإدارته.

 

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