كشفت تقارير صحفية أن هانز فليك، مدرب برشلونة، يدرس تطبيق فكرة جديدة في الفريق عقب التوقف الدولي للتغلب على أزمة الإصابات.

خطة فليك للتخلص من أزمة الإصابات في برشلونة



ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، على الرغم من حصول فليك على إجازة، لكنه لا يتوقف عن التفكير في وضع الفريق والمباراة القادمة ضد سيلتا فيجو على ملعب بالايدوس.

ويدرك فليك أن المهمة ستكون معقدة، خصوصًا مع الغيابات المؤثرة في الخط الهجومي، حيث يعاني لامين يامال من إصابة بالكاحل، ما يجعله شبه مستبعد من التشكيلة الأساسية، بينما روبرت ليفاندوفسكي يعاني من آلام في الظهر، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا بالكاد للمشاركة.



وكان يعتبر أنسو فاتي، خيارًا بديلًا في حسابات فليك، لكنه سيغيب لمدة شهر؛ بسبب الإصابة، كما أن فيران توريس سيعود من إصابة ومن المتوقع أن يشارك تدريجيًا، وبالتالي، سيكون كل من رافينيا، وباو فيكتور الخيارات الوحيدة المتاحة في الهجوم بكامل جاهزيتهما.

وأمام هذه التحديات، يفكر فليك في تقديم أليخاندرو بالدي كجناح أيسر؛ بسبب متطلبات المباراة، إذا كان ليفاندوفسكي غير قادر على المشاركة أساسيًا، بينما باو فيكتور من سيتحول إلى مهاجم صريح.

وفي هذه الحالة، من المتوقع أن يشغل جيرارد مارتن مركز الظهير الأيسر، بدلًا من بالدي.