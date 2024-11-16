ألمانيا بالقوة الضاربة أمام البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

أعلن جوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني تشكيل الماكينات لمواجهة ضيفه البوسنة والهرسك، على ملعب "فرايبورج"، اليوم السبت بالجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

تشكيل ألمانيا أمام البوسنة والهرسك

موعد مباراة ألمانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق مباراة ألمانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ألمانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

تذاع مباراة ألمانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN sports HD 1.

ويقع منتخب ألمانيا مع البوسنة والهرسك في المجموعة الثالثة والتي تضم أيضًا هولندا والمجر.



ويحتل المنتخب الألماني صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، بينما يأتي البوسنة والهرسك في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.