السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إثيوبيا تخسر أمام تنزانيا 2-0 وتفقد فرصة التأهل لـ أمم أفريقيا (صور)

تنزانيا وإثيوبيا
تنزانيا وإثيوبيا

تصفيات أمم أفريقيا 2025، فاز منتخب تنزانيا على نظيره إثيوبيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

افتتح التسجيل لـ تنزانيا اللاعب سايمون مسوفا في الدقيقة 15 ، فيما سجل الهدف الثاني اللاعب فيصل سالوم في الدقيقة 35.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب تنزانيا للنقطة السابعة في المجموعة الثامنة، فيما يتجمد رصيد إثيوبيا بنقطة وحيدة في المركز الأخير ويفقد فرصة التأهل للكان.

وتنطلق غدا الأحد مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

مواعيد مباريات الجولة السادسة لتصفيات أمم أفريقيا 2025

الأحد 17 نوفمبر 

الجزائر ضد ليبيريا - 6 مساءً

توجو ضد غينيا الإستوائية - 6 مساءً

الاثنين 18 نوفمبر 

مالاوي ضد بوركينا فاسو -  3 مساءً

نيجيريا ضد رواندا - 6 مساءً

السودان ضد أنجولا - 6 مساءً

ليبيا ضد بنين - 6 مساءً

غانا ضد النيجر - 6 مساءً

تونس ضد جامبيا - 9 مساءً

جزر القمر ضد مدغشقر - 9 مساءً

جمهورية أفريقيا الوسطى ضد الجابون - 9 مساءً

المغرب ضد ليسوتو - 9 مساءً

الثلاثاء 19 نوفمبر

كينيا ضد نامبيا - 3 مساءً

الكاميرون ضد زيمباوي - 3 مساءً

موريتانيا ضد الرأس الأخضر - 5 مساءً

مصر ضد بوتسوانا   - 5 مساءً

غينيا بيساو ضد موزمبيق - 6 مساءً

الكونغو الديمقراطية ضد إثيوبيا - 6 مساءً

تنزانيا ضد غينيا - 6 مساءً

جنوب أفريقيا ضد جنوب السودان - 6 مساءً

سيراليون ضد زامبيا - 6 مساءً

مالي ضد إسواتيني - 6 مساءً

كوت ديفوار ضد تشاد  - 6 مساءً

الكونغو ضد أوغندا - 6 مساءً

السنغال ضد بوروندي - 9 مساءً

واتضحت بشكل كبير معالم دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2025 بعد تأهل الكثير من المنتخبات لها مبكرًا.


وحسمت 4 منتخبات وهي جزر القمر ومالي وزامبيا وزيمبابوي تأهلها إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، قبل الجولة السادسة  المقرر انطلاقها غدا الأحد.

 

وفشلت غانا، بطلة إفريقيا أربع مرات، في التأهل للنهائيات في كبري مفاجآت التصفيات.

وانضمت كل من المنتخبات الأربعة إلى 15 أخرى كانت حجزت مقاعدها في النهائيات المقررة في المغرب، ليصل عدد المنتخبات المتأهلة إلى 19 منتخبًا.


من المنتظر أن تختتم خلال هذا الأسبوع تصفيات الكان، وذلك بخوض المنتخبات الإفريقية للجولة السادسة في مجموعاتها المختلفة.

ونجح حتى الآن 18 منتخبًا في التأهل إلى نهائيات البطولة، بالإضافة إلى المغرب المستضيف، ليتبقى  معرفة المنتخبات الخمسة المتبقية لإكمال دور المجموعات.

المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025


المغرب (المستضيف).
مصر.
الجزائر.
بوركينا فاسو.
الكاميرون.
الكونغو الديمقراطية.
السنغال.
أنجولا.
غينيا الاستوائية.
كوت ديفوار.
الغابون.
أوغندا.
جنوب إفريقيا.
تونس.
نيجيريا.
مالي.
زامبيا.
زيمبابوي.
جزر القمر.

محاضرة فنية خاصة لمساعدة الحكام على قراءة خطط لعب فرق الدوري

منتخب أذربيجان يتعادل سلبيا مع إستونيا في دوري الأمم الأوروبية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية.

تصفيات أمم أفريقيا تصفيات أمم إفريقيا 2025 تنزانيا اثيوبيا مباراة تنزانيا وإثيوبيا

مواد متعلقة

محاضرة فنية خاصة لمساعدة الحكام على قراءة خطط لعب فرق الدوري

منتخب أذربيجان يتعادل سلبيا مع إستونيا في دوري الأمم الأوروبية

جيفرسون كوستا: سعيد للغاية لكوني جزءا من أفضل نادٍ في أفريقيا

هل يرحل ميشالاك عن الزمالك في يناير؟ مصدر يجيب

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد ناصر منسي: السوبر

بعد الحكم بحبسه مع وقف التنفيذ، موعد انتظام أحمد فتوح في مران الزمالك

على رأسهم زيزو، طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة رباعي الفريق

بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة بعد المشاركة في مباراة اعتزال خالد حسين

الأكثر قراءة

من يتحمل تكلفة استبدال العدادات القديمة؟.. الكهرباء تحسم الجدل

أول تعليق من محامي أسرة ضحية أحمد فتوح بعد الحكم عليه

شبورة كثيفة وأمطار متوسطة، الأرصاد تعلن طقس الغد

عصام الحضري عن فوز هاني أبو ريدة برئاسة اتحاد الكرة: عاد من يستحق

سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات السبت (آخر تحديث)

مصدر أمنى يكشف حقيقة خطاب منسوب للداخلية عن قتلى فض اعتصامى رابعة والنهضة

رسميًا، فوز هاني أبوريدة وقائمته برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية

بايموشن العفريت، بيراميدز يرد على اعتذار لاعب الأهلي للجمهور بسبب عيد ميلاد مروان حمدي

منوعات

المزيد

صانع محتوي جزائري يحتال لجمع الأموال بزعم الأعمال الخيرية

مكافحة بق الفراش في شقة يتسبب بـكارثة لحي كامل بتركيا

روسيا تكشف عن كاميرا جديدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء

تطوير أول منظومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (2 – 5)

كيف يُلحق الله الخزي بالكافرين؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

فضل سورة مريم واسمائها والأحاديث الضعيفة المتداولة بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads