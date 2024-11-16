السبت 16 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

الهند أولى محطاتها، انطلاق البعثة التعليمية الأولى لدول البريكس

البعثة التعليمية
البعثة التعليمية لدول بريكس

انطلقت، اليوم السبت، البعثة التعليمية لدول البريكس، في محطتها الأولى بالهند، بتنظيم من مكتب مشاريع الشباب بين روسيا والبريكس الروسي، بهدف تعزيز التعاون والتبادل الثقافي والمعرفي بين شباب دول التكتل.

وقالت ديانا كوفيلا، رئيسة برنامج البعثة التعليمية لدول البريكس، وهي نائب رئيس مكتب مشاريع الشباب بين روسيا والبريكس، أنا سعيدة لوجودي في الهند الآن، هذه هي زيارتي الثالثة لهذا البلد الرائع، والآن، جئت مع زملائي إلى الهند لتنفيذ البعثة التعليمية لدول البريكس، وسيتم تنفيذ البعثة التعليمية لدول البريكس في مختلف دول البريكس، بداية من الهند، البرازيل، الصين، مصر، إثيوبيا، إيران، روسيا، جنوب إفريقيا، الإمارات العربية المتحدة.

 

وتابعت: نؤمن بشدة أن بعثتنا مهمة وضرورية، وتسمح لي خبرتي التي تمتد لأربع سنوات مع البريكس بالتحدث عن نقص المعلومات المتاحة حول البريكس بين الشباب، حيث يذكرون دائمًا أنهم بحاجة إلى المزيد من المعرفة وأنهم مهتمون بالتعاون في إطار البريكس، وربما تكون هذه الأفكار هي التي دفعتكم للانضمام إلى البعثة التعليمية لدول البريكس، ونحن سعداء بتوفير هذه الفرص لكم.

وأضافت: هناك عشر دول في البريكس، لكننا قررنا أن نبدأ البعثة التعليمية لدول البريكس في الهند لعدة أسباب، أولًا، دعوني أذكركم بأن البريكس بدأت بـ RIC التي جمعت روسيا والهند والصين، وثانيًا، الشباب في الهند نشيطون وناجحون للغاية، علاوة على ذلك، يؤكد قادتنا - فلاديمير بوتين وناريندرا مودي - دائمًا على العلاقات القوية بين روسيا والهند، وأخيرًا، لدينا العديد من الشركاء الموثوقين في الهند، أحدهم هو مادهيش باريك، القائد اللامع والمسؤول الذي التقيناه في روسيا خلال مخيم شباب البريكس، ومنذ ذلك الحين، كان دائمًا إلى جانبنا، يشارك بنشاط في جدول أعمال البريكس ويحدث فرقًا في الهند بصفته رئيس تحالف شباب البريكس.

وحول برنامج البعثة التعليمية لدول البريكس، أكدت كوفيلا، أنه برنامج مكثف للغاية ويتضمن كل من المحاضرات والعمل الجماعي، ولا تحتاج إلى أن تكون سياسيًا أو دبلوماسيًا أو باحثًا لتكون ناجحًا في التعاون مع البريكس، وهذا ليس ضروريًا، يكفي أن تكون مشاركًا، نشطًا وفضوليًا، وخلال الأيام الثلاثة، سنخبركم بكل ما نعرفه عن البريكس وتطور الشباب في دول البريكس، وستتعلمون عن جميع الفرص المتاحة للشباب في دول البريكس. 

وسيشارك الخبراء معلومات حول مساهمة روسيا في البريكس والمبادرات التي ندعمها وننظمها للشباب، وسنكتشف معكم طرقًا جديدة لمشاركة الهند في البريكس ومشاركتكم الشخصية، وسنجيب على سؤال كيف يمكن للتعاون في إطار البريكس تحسين رفاهية الشباب في الهند، وستدركون ما يمكنكم القيام به محليًا وعالميًا في المستقبل القريب لتحقيق فائدة للشباب.

واختتمت: آمل أن تعجبكم أيضًا الفكرة التصميمية للبعثة التعليمية لدول البريكس التي يُختصر اسمها إلى BEE، ولهذا السبب، رمز برنامجنا هو النحلة التي تتميز بالعمل الجاد والعمل الجماعي والفعالية، وتوفر البعثة التعليمية لدول البريكس للمشاركين الفرصة لتنفيذ مبادراتهم الخاصة بناءً على المعرفة الكبيرة المكتسبة من مجموعة من الخبراء، فليس من قبيل الصدفة أن تصبح الهند أول دولة تستضيف بعثة BEE، هناك فريق قوي جدًا من المنظمين يعمل هنا، مستوحى من الفرص التي توفرها البريكس، والعلاقات بين بلدينا - روسيا والهند - قوية وواعدة بشكل لا يصدق، وسيقوم الشباب بلا شك بتقديم مساهمة فريدة في تعزيز العلاقات الثنائية وتصعيد التعاون في إطار البريكس.

 

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