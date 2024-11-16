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الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تختتم ورشة عمل حول الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي

الطيران المدني
الطيران المدني

 اختتمت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ممثلة في(كلية الدراسات المتخصصة) فعاليات برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل.

ويأتي ذلك في إطار مشاركة وزارة الطيران المدني في فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. 

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تختتم ورشة عمل حول " الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي"

 والذي شهد على مدار أربعة أيام  العديد من الموضوعات الحيوية، والتى تلبي احتياجات الشباب وتنمية مهارات المتدربين من خلال ورش عمل تناسب متطلبات جميع  المشاركين في البرنامج التدريبي

هذا وقد شارك كل من السيد الدكتور عماد مصطفى المحاضر بالأكاديمية فى البرنامج بتقديم ورشة عمل حول الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الإجتماعي، حيث دارت فعاليات الجلسة عن منصات التواصل الإجتماعى وبداية نشأتها وتعريفها. 

كما تطرقت أيضًا إلى مبادئ التجارة الإلكترونية وكيفية التسويق عبر منصات التواصل الإجتماعى المختلفة، وقد تم تسليط الضوء على أنواع الإعلان على منصات التواصل الإجتماعي

هذا وقد شهدت فعاليات الورشة؛ إشادة كبيرة من جانب المشاركين بالموضوعات المقدمة، حيث وجدت تفاعل واهتمام كبير، مؤكدين على أهمية المحاضرات المقدمة لتلبية احتياجاتهم الفعلية. 

كما أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة فى المبادرة، حيث تم توزيع شهادات حضور البرنامج الذى وجد استحسان من الجميع مشيدين بمحتوي البرنامج وجودة تقديمها.

 

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