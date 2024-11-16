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السياحة تحدد موعد ختام تلقي طلبات موسم الحج.. 225 ألف جنيه أقل سعر للبرامج.. و580 ألفا لنظام الـ 5 نجوم.. وزيادات مرتقبة بسبب أسعار تذاكر الطيران

مناسك الحج
مناسك الحج

 يستعد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اعتماد ضوابط الحج السياحي بعد صياغتها من اللجنة العليا للحج والعمرة استعدادا لفتح الباب أمام شركات السياحة الراغبة في المشاركة في الموسم الجديد.

 

موعد ختام تسجيل أسماء الراغبين في المشاركة بقرعة الحج السياحي

 وتختتم وزارة السياحة والآثار السماح لشركات السياحة تلقي طلبات الحج بمستوياته الثلاث الاقتصادي والبري والخمس نجوم بنهاية شهر نوفمبر الجاري استعدادا لإجراء القرعة واختيار الفائزين.

 

سداد الرسوم المحددة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة

 وقررت  وزارة السياحة والآثار السماح لشركات السياحة بتلقي طلبات الحج للشركات التي سددت الرسوم المحددة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة (الأرض) في مني وعرفات، حيث تقوم الشركة المسددة لتلك الرسوم برفع إيصال السداد إلى الوزارة  مرفقا به طلب الشركة لتنظيم الحج هذا العام وبعدها يحق للشركة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج بمستوياته الثلاث.

 

 ونصحت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المواطنين الراغبين في أداء الحج هذا العام بالتقدم مباشرة الى شركات السياحة وفروعها المنتشر بكافة المدن والمحافظات، وضرورة البعد عن السماسرة والوسطاء تجنبًا للتعرض  للنصب وضياع حقوقهم.

 

الاستعدادات لموسم الحج

 وبدأت الاستعدادات لموسم الحج بمطالبة الغرفة لأعضائها من شركات السياحة الراغبين في تنظيم الحج هذا العام بالسداد المبكر للرسوم المحددة لحجز الأرض بالمشاعر المقدسة لضمان تقديم أفضل خدمة للحجاج، كذلك لضمان سعي الغرفة والقطاع السياحي بأثره إلى تجنب أية سلبيات ظهرت بمواسم الحج الماضية، وقد خاطبت الغرفة شركاتها بطريقة سداد تلك الرسوم.

وشددت الغرفة على أنه فور الإيداع ورفع الايصال على موقع الغرفة الالكتروني، تتقدم الشركة بطلب تنظيم الحج لموسم 1446 هـ، على موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية وبعد انتهاء تلك الإجراءات يمكن للشركة تلقي طلبات المواطنين الراغبين بالاشتراك بقرعة الحج السياحى.

 

رسوم جدية حجز برامج الحج السياحي 

 وأكد أحمد وحيد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن شركات السياحة ستحصل على الحصة الكاملة للتأشيرات المخصصة للحج السياحي لموسم 1446هـ بإجمالي 36 ألف تأشيرة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للحج والعمرة استقرت على الابقاء على المستويات السابقة لتقسيمات الحج، وهي الاقتصادي والبري والحج المميز 5 نجوم.

 

برامج الحج السياحي للموسم الجديد

 وأضاف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن اللجنة العليا للحج والعمرة استقرت أيضًا على الإبقاء على مبلغ جدية حجز برامج الحج للمسافرين كما هي من الموسم الماضي، حيث ستصل المبالغ المطلوبة لحجز برامج الحج المستوى البري والاقتصادي إلى 20 ألف جنيه، وتصل إلى 60 ألف جنيه لمستوى الـ 5 نجوم.

 

أسعار برامج الحج السياحي

من جانبها قالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، إن أسعار برامج الحج السياحي الجديد بالضوابط التي تم رفعها إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار بدون حساب أسعار تذاكر السفر، والتي سيتم إضافتها للأسعار برامج الحج السياحي خلال الفترة القادمة بعد إقرارها من شركات الطيران العاملة بموسم الحج، علي أن اعتمادها وإقرارها رسميا بقرار من وزير السياحة والآثار.

وأوضحت المصادر أن أسعار برامج الحج السياحي بالضوابط الجديدة التي سيتم اعتمادها من شريف فتحي وزير السياحة والآثار خلال الساعات القادمة تشمل علي:

  • الحج البرى بدون تحسين إقامة بمكة بفنادق أو عمائر سكنية وحتى مسافة 3 كيلو مترات من الحرم المكي بسعر 225 ألف جنيه.
  • الحج البري تحسين 5 نجوم بسعر 243 ألفا.
  • الحج البري موسم كامل إقامة بفنادق مكة وحتى 1750 مترا من الحرم المكي بسعر 260 ألف جنيه.
  • الحج الاقتصادي طيران بدون تحسين بسعر 250 ألف جنيه.
  • الحج الاقتصادي طيران تحسين سكن 5 نجوم بسعر 268 ألف جنيه.
  • الحج الاقتصادي طيران موسم كامل إقامة بفنادق لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 1750 مترا بسعر 295 ألف جنيه.
  • برامج حج 5 نجوم صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 متر من الحرم المكي بسعر 580 ألف جنيه.
  • برامج حج 5 نجوم صف ثاني على الحرم المكي من 250 وحتى 1250 مترا بسعر  520 ألف جنيه.

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