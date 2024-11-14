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رياضة

قائمة أبو ريدة في انتخابات الجبلاية بدون نجوم كرة قدم.. حازم وبركات كلمة السر.. اعرف التفاصيل

هاني أبوريدة، فيتو
هاني أبوريدة، فيتو

انتخابات اتحاد الكرة، خلت القائمة التي تقدم بها المهندس هاني أبو ريدة أمس لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المقرر عقدها في العاشر من ديسمبر المقبل من نجوم كرة القدم، سواء على مستوى النجومية أو على مستوى اللعب في أحد الأندية، واعتمدت على كوادر إدارية تظهر أمام الرأي العام للمرة الأولى.

وتباينت ردود الأفعال بعد إعلان القائمة، ما بين مؤيد لقرار أبو ريدة بتجاهل نجوم الكرة، ومن بين رافض لعدم الاستعانة باللاعبين وهم عصب لعبة كرة القدم، ومن أجلهم أنشأ الاتحاد وأندية كرة القدم في العالم. 

حازم إمام ومحمد بركات

ولعل تجربة الثنائي حازم إمام ومحمد بركات مع مجلس الادارة برئاسة جمال علام، والذي تنتهي ولايته بعد أيام، كانت دافعا لأبو ريدة في عدم الاستعانة بأي لاعب كرة قدم والاستعاضة عن ذلك بتشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى تضم أعلى الكفاءات.. حازم إمام الذي قال إنه لم يدخل اتحاد الكرة منذ يناير الماضي؛ اعتراضًا على إقالة روي فيتوريا، كما أن بركات لم يكن له دور أكثر من وجوده كمدير للمنتخب الأولمبي وليس عضو مجلس إدارة.

هاني أبو ريدة الذي قدم حازم إمام في انتخابات 2016 وكان يعده ليكون أحد الكوادر المصرية في “الكاف” و"الفيفا"، ولكنه لم يكن بالصورة التي كان يتوقعها أبو ريدة، وعلى هذا الأساس فضل رئيس اتحاد الكرة المحتمل الابتعاد عن نجوم كرة القدم الذين دائمًا يبحثون عن التلميع الإعلامي.

على مدار سنوات طويلة، كانت تشكيلة مجلس إدارة أي اتحاد كرة قدم في مصر تضم لاعبي كرة القدم، وكانت لهم بصمات لا يمكن إنكارها خلال مشوارهم مع اتحاد الكرة، في مقدمتهم الكابتن محمد السياجي نجم غزل المحلة وأحد الكوادر الإدارية التي شهد لها الجميع بالكفاءة، وكذلك البرنس الراحل أحمد شاكر نجم المنصورة كعضو وأمين صندوق في أزهى عصور اتحاد الكرة.

ولاية سمير زاهر الذهبية

كما أن ولاية سمير زاهر الذهبية خلال الفترة من 2005 إلى 2012 شهدت شهدت انضمام الثلاثي أحمد شوبير ومجدي عبدالغني وأيمن يونس، وكان لهم دور كبير في الطفرة التي حدثت خلال تلك الفترة. 

قائمة هاني أبو ريدة تؤكد أن الأجيال العظيمة من نجوم كرة القدم الذين امتعونا على مدار سنوات لم يكلفوا أنفسهم عناء الاجتهاد، وتهيئة أنفسهم ليكونوا كوادر تستحق عضوية الاتحاد، بعد أن فضلوا فلوس التحليل في الفضائيات والعمل في الإعلانات ولم يظهر من بينهم من هو جدير بتلك المناصب.

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