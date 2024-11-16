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ختام فعاليات الدورة التدريبية على أساسيات التصوير بالأشعة المقطعية في الدقهلية (صور)

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

اختتمت مديرية الصحة بالدقهلية، فعاليات الدورة التدريبية علي أساسيات التصوير بالأشعة المقطعية بحضور  75 فني أشعة من 5 مستشفيات. 


ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة  بضرورة رفع كفاءة الأطقم الطبية وخاصة الفنيين والأطباء بأقسام  ومراكز الاشعة بالمستشفيات، وبإشراف مباشر من  الدكتور احمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى.

تضمنت محاضرات نظرية  لنخبة من الأطباء المتخصصين

واستمرت فعاليات الدورة على مدار 4 أيام حيث تضمنت محاضرات نظرية  لنخبة من الأطباء المتخصصين من الوزارة والمديرية  إلى جانب تدريب عملى على الأجهزة بـ 5 مستشفيات هى دكرنس العام وبلقاس وميت غمر بالإضافة إلى  تمى الامديد والسنبلاوين.

تنفيذ  مثل هذه الدورات  لدعم الفريق الطبي بما يلزمه من مهارات

من جانبه، أكد الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة حرص صحة الدقهلية على تنفيذ  مثل هذه الدورات  لدعم الفريق الطبي بما يلزمه من مهارات لمواكبة سبل البحث العلمي والطبي المتطور للاستفادة منها على النحو الأمثل، ولتقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة.

تسليم شهادات اجتياز الدورة للمتميزين

وفى ختام التدريب قام الدكتور تامر الطنبولى بتسليم شهادات اجتياز الدورة للمتميزين، مقدمًا الشكر لجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين.


وأشادت الادارة العامة للاشعة بكل المشاركين بالدورة وفى مقدمتهم الدكتورة  ساره فوده مديرإدارة الأشعة وعماد الشايب ومحمد العشماوى
كما أعرب وكيل الوزارة عن شكره للدكتور محمد فوزى مساعد الوزير لشئون الاشعه والمشرف العام على الادارة العامة للاشعة والدكتورة هاله مصطفى مدير عام الاداره العامه للاشعة والدكتور مينا مدير ادارة التدريب بالادارة العامة للاشعة. 

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