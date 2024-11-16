مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق السخنة
لقى شاب مصرعه وأصيب 3 آخرين، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق “ السخنة - السويس”.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن السويس بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على طريق “السخنة - السويس”.
وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة ملاكى نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق مما أسفر عن مصرع شاب واصابة 3 آخرين وهم 4 أصدقاء وزملاء فى العمل، وكانوا فى طريقهم لميناء السخنة، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي والمتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السويس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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