السبت 16 نوفمبر 2024
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حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق السخنة

انقلاب سيارة ملاكى
انقلاب سيارة ملاكى

لقى شاب مصرعه وأصيب 3 آخرين، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق “ السخنة - السويس”.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن السويس بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على طريق “السخنة - السويس”.

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وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة ملاكى نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق مما أسفر عن مصرع شاب واصابة 3 آخرين  وهم 4 أصدقاء وزملاء فى العمل، وكانوا فى طريقهم لميناء السخنة، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي والمتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السويس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

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حادث انقلاب سيارة طريق “ السخنة - السويس” غرفة عمليات النجدة مديرية أمن السويس

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