اتصالات البرلمان تكشف حقيقة إيقاف الهواتف القديمة

كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، حقيقة قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغلق الهواتف القديمة أو فرض رسوم تنمية عليها.

حقيقة وقف التليفونات القديمة

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن التليفونات القديمة لن يتم إيقافها أو إغلاقها، ولن يتم فرض رسوم تنمية عليها، وما أثير بشأن ذلك لا أساس له من الصحة.

جمارك الهواتف المحمولة

وأوضح أن ما سيتم الفترة المقبلة سيكون عبارة عن تنسيق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجمارك لعمل ميكنة للهواتف التي تدخل مصر لمنع التهرب الجمركي، وتنظيم عملية دخول حق الهدايا.

وأشار إلى أن الميكنة الشاملة وفقا لمنظومة التحول الرقمي من شأنها ضبط عملية دخول التليفونات المستوردة، وما يخص الهواتف المحمولة سيطبق عليه قانون الجمارك مثلما هو الوضع بالنسبة للأجهزة الكهربائية المستوردة.