المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابى تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 5 سنوات في سرقة الهواتف المحمولة وحقيبة من ربة منزل بالمطرية.



وكان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، ألقى القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.



تعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من ربة منزل تتهم عاطلين بخطف حقيبتها وهاتف محمول وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.



وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من القبض علي المتهمين وتبين أنهما كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية.



وبمواجهتهما أقرا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.