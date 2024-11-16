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"العدالة الذكية" ندوة توعوية بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية

ندوة توعوية بمحكمة
ندوة توعوية بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية

نظمت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، اليوم السبت، ندوة توعوية بعنوان "العدالة الذكية "بمقر المحكمة بالمنطقة وسط المحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" للتنمية البشرية، بحضور المستشار فاروق  حميدة نائب رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، والمستشار أحمد وحيد خليل رئيس محكمة التجاري والبحري، والدكتورة ماجدة مدبولي عميد كلية الحاسبات في الإسكندرية وماجي إيميل مدير الشئون القانونية لشركة الاتصالات ولفيف من قيادات وزارة العدل، والثقافة ومشيخة الأزهر الشريف ومديرية أوقاف الإسكندرية.

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وأكد المستشار فاروق حميدة نائب رئيس محكمة شرق الإسكندرية، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال مبادرة بداية والتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات، وضمن مبادرة بداية، تم تنظيم ندوة تحت عنوان العدالة الذكية في إطار خطة وزارة العدل للتحول الرقمي وتطوير منظومة التقاضي بإستخدام تكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال وحدات إلكترونية ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم.

 

يأتي ذلك ضمن  مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى" بهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف جميع محافظات مصر.

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الاسكندرية شرق الإسكندرية الابتدائية الرئاسية

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