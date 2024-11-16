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رياضة

منتخب أذربيجان يتعادل سلبيا مع إستونيا في دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية

تعادل منتخب أذربيجان مع نظيره إستونيا بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت الفريقين في لقاء بالجولة الخامسة ضمن المجموعة الأولى بالمستوى الثالث ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

فيما يلتقي منتخب ألمانيا نظيره البوسنة والهرسك، على ملعب "فرايبورج"، اليوم السبت بالجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع أمام البوسنة والهرسك

من المتوقع أن يبدأ منتخب ألمانيا، مباراته ضد منتخب البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بومان.
خط الدفاع: كيميتش، روديجر، جوناثان تاه، ميتلشتيت.
خط الوسط: أندريخ، فيرتز، جورس.
خط الهجوم: جمال موسيالا، هافيرتز، جنابري.

موعد مباراة ألمانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

 تنطلق مباراة ألمانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية  في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

 

 

 

 

القناة الناقلة لمباراة ألمانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

تذاع مباراة ألمانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN sports HD 1.

ويقع منتخب ألمانيا مع البوسنة والهرسك في المجموعة الثالثة والتي تضم أيضًا هولندا والمجر.

 

ويحتل المنتخب الألماني صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، بينما يأتي البوسنة والهرسك في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

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