بالأسماء، إصابة 12 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين بطريق رأس غارب
أصيب 12 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين بطريق رأس غارب، اليوم السبت، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن البحر الأحمر بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة مع سيارة ربع نقل أمام بلوكات الروضة بمنطقة 608 برأس غارب شمال البحر الأحمر وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.
وبالانتقال والفحص تبين إصابة 12 شخصًا وتم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب لتلقي العلاج.
وضمت قائمة المصابين:خالد جلال، محمد محمود إبراهيم، محمد عبدالعال مبارك، صابر سلام أحمد، مجدى محمد أحمد، أحمد حسين نايل، حسين عطيطو حسن، عبدالله محمود محمد، ماريو جرجس جيد، عبدالله محمود محمد، صبري محمد حسن، محمد نبهان.
وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث.
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