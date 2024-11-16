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أخبار مصر

شيمي: عودة تشغيل "النصر للسيارات" يؤكد الإصرار على النهوض بالصناعة الوطنية

شركة النصر للسيارات
شركة النصر للسيارات
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أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن عودة تشغيل شركة النصر للسيارات يؤكد بداية عهد جديد لشركة تعد من إحدى القلاع الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي طالما كانت رمزًا للصناعة الوطنية في مصر.

وقال وزير قطاع الأعمال العام خلال احتفالية عودة تشغيل شركة النصر للسيارات: “إعادة تشغيل الشركة بعد سنوات من التوقف ليست مجرد حدث صناعي، بل هي تأكيد على إرادة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والإصرار على النهوض بالصناعة الوطنية، وبداية جديدة نحو تحقيق طموحاتنا الكبرى في مجال صناعة السيارات والمركبات”.

وأشار إلى أن الدولة تبذل المزيد من الجهود لتطوير مختلف الشركات التابعة لها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية مصر  2030 للتنمية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود المشتركة والمثابرة المستمرة من قبل جميع العاملين في الشركة، بالإضافة إلى دعم الدولة المستمر للقطاع الصناعي في مصر، والحرص على إعادة تأهيل وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتواكب التطورات العالمية.

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