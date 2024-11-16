رئيس تجارية الجيزة: تشغيل النصر للسيارات يؤكد نجاح استراتيجية تنمية صناعة المركبات

أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن صناعة السيارات أحد أركان الصناعة المصرية والتى تلعب دورا مهما فى تحفيز الاقتصاد الوطني، منوها إلى الجهود الكبيرة للحكومة فى توطين صناعة السيارات من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة المركبات وبرنامج تحفيز صناعة السيارات المحلية.

استئناف تشغيل مصنع النصر للسيارات

وأضاف الشاهد فى بيان اليوم، أن استئناف تشغيل مصنع النصر للسيارات أحد القلاع الصناعية الكبرى فى مصر وواحدة من العلامات البارزة والتاريخية فى صناعة السيارات بعد فترة طويلة من الخسائر والتوقف الكامل، هو دليل على نجاح الاستراتيجية الوطنية وجهود إحياء الكيانات الصناعية المحلية وتعزيز القدرات الإنتاجية.

وتابع رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن مصنع النصر للسيارات يؤكد أهمية عقد شراكات مع القطاع الخاص والحكومة كأحد الآليات الفعالة لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة واستغلال الأصول الحكومية، دون النظر فقط للبيع أو التصفية المالية كآلية وحيدة للتعامل مع الأصول الحكومية.

تشغيل المصنع بشراكات مع القطاع الخاص

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن تشغيل المصنع بشراكات مع القطاع الخاص الأجنبي يسهم فى تعزيز الإنتاج المحلى وفقا لأفضل التكنولوجيات المتطورة، لتلبية احتياجات السوق المتنامية وتقليل الاستيراد بما يسهم فى توفير العملة الأجنبية، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل والبدء فى التصدير كمرحلة لاحقة.

وتابع، أن شركة النصر للسيارات تستهدف خلال المرحلة المقبلة إنتاج سيارات الركوب وبالتالي يجب العمل على توفير خدمات ومراكز الصيانة وقطع الغيار لاستكمال المنظومة وتوفير خدمات ما بعد البيع لضمان الانتشار سريعا.