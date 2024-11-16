محافظ قنا يستقبل نقيب المعلمين لبحث التعاون وسد العجز في المدرسين

استقبل الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والوفد المرافق له، بديوان عام المحافظة، لبحث التعاون بين النقابة والمحافظة بما يخدم المعلمين.

محافظ قنا يستقبل نقيب المعلمين

وأكد محافظ قنا اعتزازه بدور نقابة المعلمين، كونها تمثل صوت المعلمين الصادق للتعبير عن آمالهم وطموحاتهم والمشاركة بفاعلية في بناء الوطن ورفعته، مشيرًا إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو آفاق من التقدم والازدهار في شتى القطاعات، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



ومن جانبه، أشاد نقيب المعلمين بمساعي المحافظ الجادة، والجهاز التنفيذي في التواصل المباشر والدائم مع نقابة المعلمين بقنا والتعرف على احتياجاتهم وتلبية طموحاتهم، وسرعة الاستجابة لشكاوى المعلمين والعمل الدائم على حلها، مقدما لسيادته درع نقابة المعلمين تقديرا وعرفانا بجهود سيادته في محافظة قنا.

وأشار نقيب المعلمين إلى أن هناك تعاون مع الوزارة من خلال اللجان النقابية والنقابات الفرعية، بتقديم معلمين للحصة.

١٠٧ دورات تدريبية بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية



كما أوضح أن هناك تعاونا مع أجهزة الدولة، حيث نظمنا حتى الآن ١٠٧ دورات تدريبية بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، منها ٣ في محافظة قنا، وسيتم تنظيم دورتين أخريين بالمحافظة.

واستعرض الزناتي الخدمات التي تقدمها النقابة، وصندوق الزمالة، من ميزة تأمينية والإعانات الصحية، والقرض الحسن وإعاناة الوفاة والعمرة وغيرها من الخدمات.

حضر اللقاء الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وهاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وشاكر أبو بكر رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بقنا، ورؤساء النقابات الفرعية بأسوان والبحر الأحمر، وخالد أبو نحول عضو مجلس النواب بقنا، ووفد من مجلس النقابة الفرعية بقنا.