دوري الجمهورية للناشئين، المقاولون 2009 يفوز على الزمالك بركلات الترجيح

دوري الجمهورية للناشئين، تمكن فريق المقاولون العرب مواليد 2009 من تحقيق انتصاره العاشر على التوالي في الدوري، بعد فوزه المثير على فريق الزمالك بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب المقاولون ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لبطولة دوري الجمهورية.

جهاز المقاولون 2009

ويقود جهاز المقاولون يسري عبدالغني، رئيس قطاع الناشئين، ومحمد عبد العزيز زيزو المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين، فيما يقود فريق 2009 جهاز فني بقيادة أحمد سيد، ومحمد فوزي مدرب وبلال ثابت مدربًا لحراس المرمى، بالإضافة إلى كريم مجدي مخطط الأحمال وسعيد صابر إداري الفريق، وأحمد هاني أخصائي إصابات الملاعب.