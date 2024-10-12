دوري الجمهورية للناشئين، المقاولون 2009 يحقق فوزًا كبيرًا على الجونة
دوري الجمهورية للناشئين، حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2009 انتصاره الرابع على التوالي في دوري بطولة الجمهورية، بعد تغلبه على فريق الجونة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملاعب الجونة.
سجل الأهداف الثلاثة للمقاولون كل من حسن مبروك ومازن وائل ومحمود حسين، ليؤكد الفريق تألقه في الجولة الخامسة من الموسم الرياضي 2025/2024.
يقود فريق المقاولون الجهاز الفني بقيادة أحمد سيد مديرًا فنيًا، ومحمد فوزي مدربا عاما، وبلال ثابت مدربًا لحراس المرمى، وكريم مجدي مخطط الأحمال، وسعيد صابر إداري الفريق، وأحمد هاني أخصائي إصابات الملاعب.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.