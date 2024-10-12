دوري الجمهورية للناشئين، المقاولون 2009 يحقق فوزًا كبيرًا على الجونة

دوري الجمهورية للناشئين، حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2009 انتصاره الرابع على التوالي في دوري بطولة الجمهورية، بعد تغلبه على فريق الجونة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملاعب الجونة.

سجل الأهداف الثلاثة للمقاولون كل من حسن مبروك ومازن وائل ومحمود حسين، ليؤكد الفريق تألقه في الجولة الخامسة من الموسم الرياضي 2025/2024.

يقود فريق المقاولون الجهاز الفني بقيادة أحمد سيد مديرًا فنيًا، ومحمد فوزي مدربا عاما، وبلال ثابت مدربًا لحراس المرمى، وكريم مجدي مخطط الأحمال، وسعيد صابر إداري الفريق، وأحمد هاني أخصائي إصابات الملاعب.