المقاولون 2009 يواصل تصدره جدول ترتيب دوري الجمهورية

دوري الجمهورية للناشئين، واصل فريق المقاولون العرب مواليد 2009 تألقه في دوري بطولة الجمهورية، حيث حقق الفوز الثامن على التوالي بعد تغلبه على فريق غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أقيمت المباراة على ملاعب المقاولون خلال الجولة التاسعة من الموسم الرياضي 2025/2024.

وسجل أهداف المقاولون كل من محمود محفوظ وفاروق محمد ومازن وائل، ويقود جهاز المقاولون يسري عبدالغني، رئيس قطاع الناشئين، ومحمد عبد العزيز زيزو المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين، فيما يقود فريق 2009 جهاز فني بقيادة أحمد سيد، ومحمد فوزي مدرب وبلال ثابت مدربًا لحراس المرمى، بالإضافة إلى كريم مجدي مخطط الأحمال وسعيد صابر إداري الفريق، وأحمد هاني أخصائي إصابات الملاعب.