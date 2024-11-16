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رياضة

بالأرقام، نزال متواضع بين تايسون وجيك بول أكسبهما عشرات الملايين من الدولارات

تايسون وجيك بول،
تايسون وجيك بول، فيتو

جاء النزال الذي جمع أسطورة الملاكمة الأمريكي مايك تايسون ضد مواطنه صانع المحتوى جيك بول، متواضعا وليس على قدر التطلعات على المستوى الفني، فقد تعرض تايسون لخسارة مدوية وغير متوقعة، لكن كلا منهما كسب مبلغا كبيرا من المال.

 

أرقام نزال تايسون ضد جيك بول

وأخفق تايسون (58 عاما) بتسديد اللكمات المهمة خلال نزال من 8 جولات، حسمه بول بفارق كبير بالنقاط (80-72، 79-73، 79-73).

واستخدم بول (27 عاما) سرعته وتحركاته للهيمنة على تايسون، ووضع بطل العالم السابق في الوزن الثقيل في مأزق عندما وجّه له سلسلة من اللكمات في الجولة الثالثة، بينما اكتفى "الرجل الحديدي" بإصابة خصمه بـ18 لكمة فقط من 97 محاولة، مقابل 78 لبول من 278 محاولة.

تايسون يعود للنزالات من أجل المال

قبل مواجهة جيك بول استغرب كثيرون موافقة تايسون على العودة إلى الحلبات بعد نحو 20 عاما من آخر نزال احترافي له، خصوصا أن فارق السن بينه وبين منافسه يصل إلى 31 عاما.

لكن أحد هذه الدوافع، بحسب صحيفة ماركا- كان الجانب الاقتصادي، على الرغم من أن بطل الوزن الثقيل السابق أعلن أن المال لا يهمه كثيرا في هذه المعركة، كونها تحديا شخصيا أكثر من أي شيء آخر.

وطبقا للصحيفة، فقد حصل كلا الملاكمين على أكثر من 60 مليون دولار لمجرد خوضهما النزال، في حلبة ملعب "إيه تي آند تي" (AT&T) في أرلينجتون بولاية تكساس الأميركية، 40 مليونا منها كانت من نصيب بول مقابل 20 مليونا للمخضرم تايسون.

وتشير الصحيفة إلى أن "الاعتقاد السائد هو أن تايسون مليونير بالفعل، لكن في واقع الأمر تبدو الصورة مختلفة، إذ أهدر الملاكم الشهير معظم ثروته بعد انتهاء حياته المهنية، لذا فإن ربحا بهذا القدر من نزال واحد هو مهم له".

وكان تايسون حصل على مليون يورو فقط عام 2020 بعد خوضه آخر نزال استعراضي ضد روي جونز جونيور انتهى حينئذ بالتعادل، بينما كسب اليوم نحو 20 ضعفا في نزال انتهى بخسارته.

الجانب المالي كان مهما أيضا لجيك بول الذي حصل على مبلغ ضخم يُقدر بأكثر من 6 أضعاف ما كسبه بعد فوزه في نزاله الأخير ضد مايك بيري، وتقاضى وقتئذ 7 ملايين دولار.

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

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في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

رابط شغال، بث مباشر لنزال مايك تايسون وجيك بول 2024

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