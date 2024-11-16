رابط شغال، بث مباشر لنزال مايك تايسون وجيك بول 2024

البث المباشر لمشاهدة نزال مايك تايسون وجيك بول، ينتظر عشاق وجماهير الملاكمة حول العالم نزال مايك تايسون وجيك بول المثير للجدل، حيث تجمع هذه المباراة بين أسطورة عالم الملاكمة مايك تايسون وصانع المحتوى ونجم السوشيال ميديا جيك بول، في مواجهة هي الأقوى والأغرب في تاريخ هذه الرياضة، إذ يجمع هذا النزال بين لاعبين من جيلين مختلفين في حرب الأوزان الثقيلة مما يعطي للمباراة طابعا خاصا من الإثارة والحماس، والجميع في ترقب متابعة بث مباشر نزال مايك تايسون وجيك بول لمعرفة من سيطوي صفحة الماضي.



البث المباشر لمشاهدة نزال مايك تايسون وجيك بول

وينتظر عشاق الملاكمة بث مباشر نزال مايك تايسون اليوم البالغ من العمر 58 عامًا في مواجهة احترافية ضد النجم الشاب جيك بول الذي يصغره ب 31 عامًا، التي تشهدها حلبة “آي تي أند تي” في مدينة “أرلينجتون” بولاية “تكساس” الأمريكية مسرحا لهذا النزال الناري mike tyson vs jake paul live.



والنزال تم تأجيله لمدة خمسة أشهر كاملة عقب تعرض النجم مايك تايسون لوعكة صحية أثرت في جاهزيته واستعداده لهذا النزال، بدء في تمام الساعة الرابعة فجر السبت الموافق 16 نوفمبر 2024 بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثالثة صباحا السبت بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة فجر السبت بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الثانية صباحا السبت بتوقيت الجزائر.

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نزال mike tyson vs jake paul live يعد مواجهة استعراضية في المقام الأول، ولكنها مباراة تنافسية احترافية سوف تحسب في سجل كلا اللاعبين، حيث يتنافسان في ثمان جولات وتصل مدة كل جولة دقيقتان، وسوف يرتدي كلا اللاعبين قفازات أكبر حجما، وسوف تقوم منصة نتفليكس العملاقة ببث مباشر نزال مايك تايسون وجيك بول لـ 280 مليون مشترك على شبكتها حول العالم من محبي عالم الملاكمة.

أبرز 5 معلومات عن جيك بول منافس تايسون

نال جيك بول شهرته على موقع "يوتيوب"، ولم يدخل الحلبة لأول مرة إلا منذ أقل من خمس سنوات، وإلى جانب مسيرته في الملاكمة، فقد طور علامته التجارية، ليصبح أحد أكثر الرياضيين شهرة على هذا الكوكب.

ويصل الفارق العمري بين تايسون وبول إلى 30 عاما، حيث سيتم جيك بول عامه الـ28 في شهر يناير المقبل، في الوقت الذي يبلغ فيه مايك تايسون من العمر 58 عاما.



وألقت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على حياة جيك بول بعيدًا عن الحلبة قبل مواجهته مع تايسون.

ثروة جيك بول

رغم الأرباح التي جناها من يوتيوب والشركات التي يمتلكها، لكن مسيرة جيك بول في الملاكمة نقلت ثروته إلى مستوى آخر، كما يستعد في نزاله أمام مايك تايسون من أجل الحصول على مكافأة كبيرة محتملة.

وحصل جيك بول على ما يقدر بنحو 40 مليون دولار بعد خوض 3 نزالات في عام 2021، ليتم إدراجه في المرتبة 46 من بين الرياضيين الأعلى أجرا في العالم من قبل مجلة "فوربس" في عام 2022.



كما صنفته مجلة فوربس في المرتبة الـ12 على قائمتها لأفضل صناع المحتوى في أكتوبر الماضي بإجمال أرباح بلغت 13.6 مليون دولار.

شركات جيك بول

استفاد جيك بول من نفوذه على وسائل التواصل الاجتماعي لإطلاق ثلاث شركات ناشئة، وهي شركة للعناية بالجسم (W Labs)، وتطبيق مراهنات (Betr)، وشركة تنظيم أحداث (Most Valuable Promotions).

ويحافظ بول على شراكات العلامة التجارية مع مشروب "Celsius" لكل من مشاريعه في الملاكمة والبودكاست الخاص به "BS with Jake Paul"، كما يستخدم نفوذه الرقمي للترويج لمعاركه في الوزن الثقيل.

سيارات جيك بول

يميل نجوم الرياضة الكبار إلى إنفاق أموالهم على السيارات، وجيك بول ليس مختلفًا عنهم، حيث يُقدر أنه أنفق أكثر من 1.5 مليون جنيه استرليني على السيارات.

اشترى بول سيارة "لامبورجيني هوراكان" زرقاء اللون في عام 2017، كما امتلك سيارة فيراري، بخلاف وجود سيارة أخرى من نفس النوع، وتيسلا ورولز رويس ضمن مجموعته.

منزل جيك بول

أنفق جيك بول 12 مليون جنيه استرليني على قصر في بورتوريكو العام الماضي، ويقال إنه اشتراه من نجم البيسبول السابق يادير مولينا.

منزل بول يحتوي على 8 غرف نوم و12 حمامًا، بالإضافة إلى منطقة حديقة كبيرة، كما يحتوي على منطقة فناء ضخمة للشواء وثلاث دراجات بخارية من طراز "بوجاتي"، بالإضافة إلى مرآب ضخم لمجموعة سياراته.

آراء جيك بول السياسية

ناشد بول متابعيه البالغ عددهم 4.6 مليون شخص على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، (تويتر سابقا)، التصويت لدونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية التي جرت الأسبوع الماضي.

وبعد تأكيد فوز ترامب، أشاد بول بالنتيجة باعتبارها "خطوة هائلة في الاتجاه الصحيح".

ويحصل تايسون لقاء مواجهة بول البالغ 27 عامًا صانع محتوى على موقع "يوتيوب" تحول للملاكمة، وخاض 9 نزالات فاز في 8 منها وخسر واحدًا، على 20 مليون دولار، وفقا لمنشور موقع DailyLoud على منصة "X".

وفي الوقت نفسه، أكد تايسون أن جيك بول سيكسب ضعف المبلغ أي 40 مليون دولار.

في حين أن قواعد عقد مايك تايسون ضد جيك بول لن تكون قواعد نزال استعراضي، حيث تنص بوضوح على أن القتال سيكون قتالا معتمدا يشرف عليه قسم التراخيص واللوائح في تكساس الأمريكية.

وستكون القفازات المستخدمة أثقل من الوزن المعتاد الذي تم اختياره للمعارك الاحترافية، كما سينقسم النزال إلى إجمالي 8 جولات، مدة كل منها دقيقتين بدلا من ثلاث.



وفي يونيو، قام تايسون بتأجيل نزاله مع بول، الذي كان من المقرر إقامته في 27 يونيو الماضي، بسبب المرض، وأوصى الأطباء بأن يقوم الملاكم الأمريكي بالحد الأدنى من النشاط البدني خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وبعد ذلك سيتمكن من العودة إلى التدريب الكامل.