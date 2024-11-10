الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غائب منذ يورو 2024، نجم بايرن ميونخ يعود لمنتخب ألمانيا

منتخب ألمانيا، فيتو
منتخب ألمانيا، فيتو

قرر المدرب جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، إعادة ليروي ساني نجم بايرن ميونخ إلى صفوف المانشافت بعد غياب، منذ مشاركته في يورو 2024.

موعد مباراتي منتخب ألمانيا القادمتين 

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهتي البوسنة والهرسك ثم المجر يومي 16 و19 نوفمبر الجاري، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة في ختام مرحلة المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

عودة ساني لمنتخب ألمانيا بعد غياب طويل 

وأعلن الحساب الرسمي للمنتخب الألماني استبعاد اللاعب دينيز أونداف من المعسكر؛ بسبب إصابته بإجهاد في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.

وقرر ناجلسمان استدعاء اللاعب ليروي ساني لصفوف المانشافت تعويضا لغياب أونداف.

وعاد ساني جناح بايرن ميونخ إلى صفوف المنتخب الألماني للمرة الأولى منذ بطولة كأس أوروبا الماضية، وغاب اللاعب، صاحب الـ 28 عاما، عن صفوف الماكينات على مدار الشهور الأربعة الماضية.

أرقام ساني مع منتخب ألمانيا 

وسجل ساني 13 هدفا مع المنتخب الألماني خلال 65 مباراة دولية منذ نوفمبر 2015.

وشارك ساني هذا الموسم مع بايرن ميونخ خلال 11 مباراة بواقع 386 دقيقة، وسجل 3 أهداف.

وينتهي عقد اللاعب مع فريقه بنهاية الموسم الجاري، وسط تكهنات برحيله عن العملاق البافاري بنهاية عقده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

​ألمانيا ليروي ساني بايرن ميونخ ناجلسمان ساني

مواد متعلقة

دوري الأمم الأوروبية، منتخب ألمانيا يفوز على هولندا 0/1 ويصعد إلى ربع النهائي

أوليفر كان يقارن بين المرشحين لحراسة عرين منتخب ألمانيا

أول تعليق من كلوب على إمكانية تدريبه منتخب ألمانيا

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

التابلت هيرجع المخازن، قرار عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة

ما هو وقت قراءة سورة الفتح والأحاديث الواردة في فضلها

الأرصاد: تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

وزير العمل: مفيش عامل هيطلع بره مصر قبل عمل فحص مهني

مقتل سليم عياش المتهم باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري

تفاصيل عرض الأخدود السعودي لضم زيزو من الزمالك في الانتقالات الشتوية

أسطورة ليفربول يكشف مصير محمد صلاح مع الريدز

منوعات

المزيد

بعد تعافيها من السرطان، ظهور جديد لكيت ميدلتون بلندن في يوم الذكرى

فصل 92 طالبا جامعيا بالأردن بسبب شهادة تركية مزورة

مثل الهواتف والتلفزيونات، المقلاة الهوائية جاسوس جديد بكل منزل

استبدال نافورة تريفي الشهيرة في روما بحوض تمنيات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

بكام سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الأحد للمستهلك

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو وقت قراءة سورة الفتح والأحاديث الواردة في فضلها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (4 – 4)

"زي النهارده"، مولد الإمام موسى الكاظم، اشتُهر بالحلم والكرم ومات في السجن مسمومًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads