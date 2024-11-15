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رياضة

كاف يحدد موعد نظر استئناف الزمالك ضد عقوبة أحداث نهائي الكونفدرالية

نهائي الكونفدرالية،
نهائي الكونفدرالية، فيتو

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم 18 نوفمبر الجاري، موعدًا للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الزمالك ضد العقوبة التي تم توقيعها على النادي الأبيض بسبب أحداث نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

ورأى مجلس إدارة نادي الزمالك أن العقوبة التي تم توقيعها على القلعة البيضاء مبالغ فيها، لا سيما وأن نادي الزمالك لم يكن مسؤولًا عن إجراءات تنظيم مباراة نهائي الكونفدرالية أمام فريق نهضة بركان المغربي، مما دفع الإدارة للتقدم بتظلم على عقوبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قبل أن يتلقى ردًّا من "كاف" خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عاقب الزمالك بتغريمه 200 ألف دولار ومنع حضور جماهيره في مبارياته الأفريقية لمدة 4 مباريات، منهم مباراتان مع إيقاف التنفيذ، على خلفية أحداث مباراة نهائي الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري بإستاد القاهرة الدولي.

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