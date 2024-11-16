"فرص وتحديات التداول في البورصة" ندوة بنقابة المهندسين بالإسكندرية

عقدت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية، ندوة بعنوان "فرص وتحديات التداول في البورصة المصرية" نظمتها لجنة الاستثمار برئاسة المهندس أحمد محمود، وبحضور الدكتور مصطفى الحضري، أمين عام النقابة، في إطار جهود النقابة لتمكين المهندسين من الدخول إلى عالم الاستثمار والتداول.

ناقشت الندوة، تعريف البورصة المصرية كإحدى أقدم الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ودورها الحيوي في تمويل المشروعات ودعم الاقتصاد الوطني، مما يوفر فرصة لتنمية المدخرات الشخصية واستثمارها في قطاعات مختلفة.

أشار الدكتور مصطفى الحضري، أمين عام النقابة، إلى ضرورة الاستثمار في العصر الحالي، واصفًا إياه بأنه "أحد الوسائل الأساسية لتحقيق الأمان المالي المستدام وتنويع مصادر الدخل".

وأضاف: "بفضل الخلفية التحليلية للمهندسين، يمكنهم الاستفادة من فرص النمو الاقتصادي بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم".

ومن جانبه أكد، المهندس أحمد محمود رئيس لجنة الاستثمار في كلمته، أن "البورصة المصرية تمثل نافذة هامة للمستثمرين، بما في ذلك المهندسون، الذين يمكنهم استغلال خبراتهم الفنية في تقييم القطاعات التي يعملون بها، مثل الإنشاءات والتكنولوجيا، لتحقيق مكاسب استثمارية واعدة". وأضاف: "إن هذه الندوة تهدف إلى تزويد المهندسين بالأسس الضرورية للتداول، لتعزيز وعيهم الاستثماري وتوجيههم نحو قرارات مدروسة".

كما سلطت الندوة الضوء على أهمية فهم أساسيات التداول في البورصة، بدءًا من قراءة التقارير المالية وتحليل الأداء الاقتصادي، وصولًا إلى متابعة التقلبات السعرية وإدارة المخاطر، مما يجعل من المهم للمهندسين والمستثمرين الجدد متابعة المستجدات في السوق، لتحقيق أهدافهم المالية.