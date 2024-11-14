أحدهم مصري ومتألق.. 5 مواهب واعدة من أصول عربية تلمع في نادي باريس سان جيرمان.. والمغرب الأوفر حظا

تشهد فرق الشباب والناشئين بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حضورا مكثفا للمواهب المنحدرة من أصول عربية، وأبرزهم لاعب ينحدر من أصول مصرية ويُعد موهبة صاعدة.

وسبق لعدة لاعبين عرب أن حققوا نجاحا كبيرا مع فريق العاصمة الفرنسية، من بينهم الثنائي الأسبق لمنتخب الجزائر جمال بلماضي وعلي بن عربية، بجانب المغربي طلال القرقوري والتونسي سليم بن عاشور.

فقد سلط موقع العين الرياضية الضوء على 5 مواهب عربية خطفت الأنظار مع فرق الشباب لعملاق كرة القدم الفرنسية نادي باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي.

المصري ريان أبو الناي

اللاعب المنحدر من أصول مصرية ريان أبو الناي، بإمكانه اللعب في مركزي الوسط المهاجم والجناح الأيمن.

وانضم ريان أبو الناي للفريق الباريسي خلال الميركاتو الصيفي الأخير قادما من نادي درانسي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

وشارك ريان أبو الناي في 14 مباراة مع فريق تحت 19 عاما بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الموسم الحالي، وسجل خلالها 5 أهداف.

ريان أبو الناي، فيتو

المغربي بلال لوريندون

حارس المرمى المغربي بلال لوريندون تم تصعيده للفريق الأول بنادي باريس سان جيرمان في عدة مناسبات، غير أنه لم يشارك معه بعد في أي مباراة رسمية.

وشارك بلال لوريندون في 6 مباريات خلال الموسم الحالي مع فريق تحت 19 عاما، تلقى خلالها مرماه 9 أهداف بينما حافظ على نظافة شباكه في مباراة وحيدة.

وسبق لحارس المرمى الواعد أن مثل منتخبي المغرب تحت 18 و20 عاما في مناسبتين، استقبل خلالها 4 أهداف.

بلال لوريندون، فيتو

التونسي آدم العياري

لاعب الوسط آدم العياري المنحدر من أصول تونسية شارك في 11 مباراة خلال الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان بفريق الشباب، سجل خلالها 5 أهداف وأهدى تمريرة حاسمة وحيدة.

وخاض آدم العياري مؤخرا 3 مباريات مع منتخب فرنسا تحت 17 عاما، ضمن تصفيات أمم أوروبا للشباب لم يترك خلالها أي بصمة تهديفية.

ويتواجد العياري ضمن القائمة المختصرة للمواهب من أصحاب الجنسية المزدوجة، التي يلاحقها الاتحاد التونسي لكرة القدم.

آدم العياري، فيتو

المغربي إبراهيم مباي

المهاجم إبراهيم مباي صاحب الـ16 عاما وُلد في فرنسا من أب سنغالي وأم مغربية، وهو مؤهل قانونيا لحمل قميص 3 منتخبات على الصعيد الدولي.

وشارك إبراهيم مباي في 5 مباريات خلال النسخة الحالية من الدوري الفرنسي، بواقع وقت لعب بلغ 83 دقيقة، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

إبراهيم مباي، فيتو

وسبق للاعب مبابي أن مثل معظم منتخبات فرنسا للفئات السنية، غير أنه مازال قادرا على تغيير جنسيته الكروية لسنغالية أو مغربية.

الجزائري إسحاق منساه

لاعب الوسط المدافع إسحاق منساه ولد في فرنسا من أم جزائرية وأب غاني، وبإمكانه هو الآخر تمثيل 3 منتخبات على الصعيد الدولي.

إسحاق منساه، فيتو

وانضم الموهبة صاحب الـ17 عاما للفريق الأول للنادي الباريسي في عام 2022 قادما من مركز شباب كلار فونتين الشهير.

