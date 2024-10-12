صلاح يثير الجدل مرة أخرى بشعار الزمالك، وجماهير الأبيض: "القيد عندنا واقف يا بوصلاح"

نشر لاعب المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، صورة تظهر احتفاله بالهدف الثاني لمنتخب مصر، الذي أحرزه في مرمى منتخب موريتانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

بالسهم والقوس، محمد صلاح يحتفل بهدفه أمام موريتانيا

أثارت صورة محمد صلاح، التي احتفل فيها بالهدف الذي سجله في مرمى موريتانيا، جدلًا وتفاعل واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أنه ظهر مرة أخري وهو يحتفل بالهدف بـشعار نادي الزمالك "السهم والقوس"، لتحتفي به جماهير الزمالك.



في حين طالبته جماهير ليفربول بالتوقيع مرة أخرى لنادي ليفربول وعدم تركه، وطالبه آخرون بالتوقيع لنادي ريال مدريد، وجذبت صورة احتفال محمد صلاح بهدف المنتخب المصري آلاف التعليقات خلال دقائق قليلة من نشرها.

الإنجليز يطالبون صلاح بالتوقيع لليفربول

علق مدرب كرة القدم، إسماعيل أحمد عبد الوهاب، على صورة محمد صلاح، فقال: “محمد صلاح في عمر 32 لا يزال يراوغ اللاعبين ويسجل الأهداف ويساعد زملاءه ويخلق الفرص، بينما لاعبون آخرون في الثلاثينيات تقاعدوا أو ربما... ولكن صلاح لا يزال يحطم أرقاما قياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز والمنتخب المصرى.. لا يوجد شك أن محمد صلاح هو من فئة أعظم جناح تواجد على الإطلاق”.

هدف محمد صلاح في موريتانيا، فيتو



وعبر بعض النشطاء عن إعجابهم بـهدف محمد صلاح في مرمى موريتانيا، فقالوا: "إبننا وواحد مننا أيوه كده ننتظر منك الكثير والكثير علشان مصر أم الدنيا"،

أما الناشط الإنجليزي أرمسترونج زورويلا، فقال: "محمد صلاح من فضلك وقع على عقد جديد لليفربول".

وعلق البلوجر الانجليزي هيردوي دوز قائلًا: "مؤثر جدًا.. برافو".

وطالبه بعض النشطاء بالتوقيع لنادي ريال مدريد قائلين: "نفسنا نشوفك بتشيرت ريال مدريد".

الجماهير محمد صلاح زملكاوي وسينهي تاريخه بالزمالك

وعلق أحد ناشئي الزمالك إسلام نوارج، على استخدام محمد صلاح لشعار السهم والقوس، شعار الزمالك، فقال: "نعم أبو صلاح زملكاوي، أعلم أنك زملكاوي، وإن شاء الله ستنهي تاريخك الكروي في الزمالك".

محمد صلاح يرفع شعار الزمالك للمرة الثانية، فيتو



وسخر أحد مشجعي الزمالك فقال: "القيد عندنا واقف يا بوصلاح، معلش بقى".

وعلق أحد النشطاء فقال: "شكرا مو صلاح عملت اللي عليك.. بس لو لعبت ماتش العودة فيه أهداف كتير هتفوتك لأن الجيم هيبقى مفتوح ودي فرصتك".

محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر

الجدير بالذكر أن لاعب المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي، اللاعب محمد صلاح، سجل الهدف الثاني في شباك منتخب موريتانيا، في المباراة التي جمعتهما، أمس الجمعة، على استاد القاهرة ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

الهدف الثاني لمحمد صلاح في مرمى موريتانيا، فيتو



واستغل محمد صلاح عرضية متقنة من محمد حمدى، ليضعها في شباك موريتانيا فى الدقيقة 80 ليعزز تقدم منتخب مصر، وتمكن بذلك منتخب مصر من الفوز وتسجيل الهدف الثاني أمام موريتانيا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

