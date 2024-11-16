بعد مصرع 12 وإصابة 18، أهالي الدقهلية يطالبون بوقف سير النقل الثقيل على طريق بورسعيد

طالب أهالي مركز المطرية بمحافظة الدقهلية بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف سير سيارات النقل الثقيل على الطريق الذي يربط المركز بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد وقوع حادث مأساوي راح ضحيته 12 شخصًا وأُصيب 18 آخرون من أبناء المركز، أثناء عودتهم من العمل في مصانع بورسعيد.

وأعرب الأهالي عن غضبهم واستيائهم الشديدين جراء تكرار الحوادث التي تحدث على هذا الطريق، خاصة مع مرور الآلاف من العمال يوميًا باتجاه مصانع بورسعيد.

وأكدوا أن الطريق يشهد حركة مرورية كثيفة، ما يجعل من سير سيارات النقل الثقيل عليه خطرًا داهمًا على حياة المواطنين.

وأضاف الأهالي أن الحادث الأخير وقع بسبب السرعة الزائدة للشاحنات وضعف الإنارة على الطريق، مما يجعل الرؤية صعبة في الليل ويزيد من حوادث التصادم.

وأشاروا إلى ضرورة إصلاح كشافات الإنارة المتعطلة، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة مرورية عالية، مشددين على أن تلك الإضاءة قد تساهم بشكل كبير في تقليل الحوادث.

وناشد الأهالي الجهات المعنية، من بينها محافظ الدقهلية، والمرور، ووزارة النقل، بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ على حياة المواطنين، بدءًا من تفعيل إجراءات أكثر صرامة ضد سيارات النقل الثقيلة، وصولًا إلى تعزيز وسائل الأمان والسلامة على الطريق، مثل إنشاء طرق بديلة أو توجيه الشاحنات إلى طرق أخرى بعيدة عن المناطق السكنية.

وكان قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صرف مساعدات مالية للمتوفين والمصابين مبلغ 50 ألف جنيه فى حالة وفاة رب الأسرة ومبلغ 25 ألف جنيه فى حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، ومبلغ 5000 جنيه لكل حالة إصابة.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته منذ الساعات الأولى لحادث طريق المطرية خلال زيارته للمصابين بالمستشفيات إلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتوجه إلى ضحايا الحادث وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات،متمنيا الشفاء العاجل لهم وخالص العزاء لأسر المتوفين.

كما وجه المحافظ للدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع المحاسب نادر محي رئيس مركز ومدينة المطرية بمتابعة الحالات بشكل مستمر وتقديم كافة أوجه الرعاية والعناية الطبية لهم حتى خروجهم من المستشفى والاطمئنان عليهم.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن إلى أنه بالتنسيق مع الوزارة، تقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه في وفاة رب الأسرة، 25 ألف جنيه في وفاة من لا يعول، ومبلغ 5 آلاف جنيه لكل حالة إصابة كحد أقصى.

كما تم صرف إعانة عاجلة بقيمة 5 آلاف جنيه لكل حالة وفاة، وصرف 2000 جنيه لكل إصابة بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساعدات التي تحتاجها الأسر.