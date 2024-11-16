السبت 16 نوفمبر 2024
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تريند

أغضبت جماهير الأهلي وطالبت بطرده، حقيقة صورة خالد عبد الفتاح ومروان حمدي

حكاية صورة أغضبت
حكاية صورة أغضبت جماهير الأهلي، فيتو

 تصدر اسم لاعب الأهلي خالد عبد الفتاح تريند مصر، بعد ظهوره في صورة، مع لاعب بيراميدز مروان حمدي، ما أثار غضب جماهير النادي الأهلي، الذين طالبوا بأن يخرج اللاعب خالد عبد الفتاح من النادي.

صورة خالد عبد الفتاح ومروان حمدي تثير الغضب 

 الصورة التي ظهرت على حساب لاعب الأهلي خالد عبد الفتاح، عبر حسابه بإنستجرام، وهو يسير بجوار اللاعب مروان حمدي، لاعب بيراميدز، أثارت غضب جماهير الأهلي، وذلك بعد إساءة مروان حمدي لجماهير الأهلي في مباراة جمعت بين الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز.

 

الصورة التي أغضبت جماهير الاهلي، فيتو
الصورة التي أغضبت جماهير الاهلي، فيتو


أشعلت الصورة التي جمعت خالد عبد الفتاح ومروان حمدي، غضب جماهير النادي الأهلي، الذين بدأوا في التساؤل عن سر الصورة التي ظهرت فجأة وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهموا خالد عبد الفتاح بأنه يتحدى جماهير الأهلي بهذه الصورة المثيرة للجدل.

 

جماهير الأهلي تطالب بطرد خالد عبد الفتاح

 وقام جماهير النادي الأهلي بالتعليق على الصورة، قائلين: "وجود خالد عبد الفتاح في النادي الأهلي بعد ما قام به يعتبر إهانة لجمهور الأهلي والمسؤول الأول والأخير عنه إدارة النادي الأهلي والكابتن الخطيب شخصيا.. خالد عبدالفتاح برة الأهلي... جماهير الأهلي تطالب برحيل خالد عبد الفتاح بسبب نشره صورة له مع مروان حمدي".

إساءة مروان حمدي لجماهير الأهلي، فيتو
إساءة مروان حمدي لجماهير الأهلي، فيتو


 وعلق أحد مشجعى النادي الأهلي، فقال: “متى أصبح الجمهور بلا قيمة؟! خالد عبد الفتاح ده لو هايجيبلنا البطولات... مش قابل أشوفه في الملعب تاني.. مهما كانت إضافتك الفنية، عدم اهتمامك بمشاعر جمهور ناديك يخليني أكره أشوفك بتيشيرت فريق”.


حالة الجدل والغضب التي سببتها صورة خالد عبد الفتاح ومروان حمدي دفعت بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن حقيقة الصورة، التي لاقت انتشارًا سريعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أغضبت جماهير الأهلي.

 

حقيقة صورة خالد عبد الفتاح ومروان حمدي

 فقال البلوجر أحمد شمس الدين على الصورة المثيرة للجدل والتي أغضبت جماهير الأهلي: "صورة خالد عبد الفتاح ومروان حمدي كانت بتاريخ من ٥ يونيو ٢٠٢٢، وتاريخ التحاق خالد عبد الفتاح للنادي الأهلي  يناير 2023، عندما أعلن الأهلى عن تعاقده مع خالد عبد الفتاح قادمًا من سموحة، وكان مروان حمدى لاعب سموحة من قبل".

حقيقة صورة خالد عبد الفتاح ومروان حمدي تثير الجدل، فيتو
حقيقة صورة خالد عبد الفتاح ومروان حمدي تثير الجدل، فيتو


 ورد البلوجر ممدوح رجب محمود عثمان، قائلًا: "أنا ما أعرفش خالد عبد الفتاح معرفة شخصية، لكن كونه لاعب في النادي الأهلي فدائما بنكون الداعم لهذا اللاعب، أنا دخلت على حساب اللاعب لقيت هذه الصورة من 2022، أقسم بالله هذا ما حدث بعدما وجدت هجوم كبير جدًا عليه من الجمهور، وأنا واحد منهم...". 

مروان حمدي يسيء لجماهير الأهلي

 الجدير بالذكر أن لاعب بيراميدز مروان حمدي، أغضب جماهير النادي الأهلي، ففي 22 يوليو 2024، وعقب نهاية مباراة كرة القدم جمعت بين فريق النادي الأهلي وضيفه فريق نادي بيراميدز، في إطار منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، قام مروان حمدي، لاعب بيراميدز، بإلقاء عبارات إساءة وسب لجمهور النادي الأهلي، حيث قدم جماهير الأهلي بلاغ بهذا الشأن ضد مروان حمدي.

مروان حمدي يثير غضب جماهير الأهلي، فيتو
مروان حمدي يثير غضب جماهير الأهلي، فيتو

الأمر الذي دفع لاعب بيراميدز مروان حمدي للاعتذار لجماهير النادي الأهلي عما بدر منه من سباب وإهانة لجماهير الأهلي، حسبما وصف النادي الأهلي في بيان صدر عنه. 
ونشر مروان حمدي اعتذاره لجماهير النادي الأهلي عبر بيان نشرة اللاعب على حسابه الرسمي بـ "إنستجرام".
 

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