السبت 16 نوفمبر 2024
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اقتصاد

جمعية المصدرين: تلقينا العديد من الطلبات للاستثمار في مصر

محمد قاسم رئيس جمعية
محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين

أكد  محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" أن الجمعية تلقت العديد من الطلبات للاستثمار في مصر من دول آسيا واوروبا بمئات الملايين من الدولارات.   

وأوضح  خلال  المؤتمر الصحفي على هامش معرض ديستنشن افريقا، أن ذلك جاء وفقا للمبادرة التي اطلقتها الجمعية منذ عام "الاستثمار من أجل التصدير"، والتي شهدت توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار. 

الشركات الراغبة في الاستثمار في مصر

وأشار قاسم إلى أنه تم التواصل مع هيئة الاستثمار من أجل اصدار دليل للإجابة على كل استفسارات الشركات الراغبة في الاستثمار في مصر. 

وأكد أن المشكلة الأساسية التي تواجه دخول الاستثمارات الجديدة لمصر تتمثل في عدم توافر الأراضي المرفقة، وهو ما تعمل الدولة على ايجاد حلول لهذا الأمر.

وعلى جانب آخر أوضح خلال المؤتمر أن حجم الانتاج الصناعي والزراعي الحالي لا يتناسب مع مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات المصرية السلعية إلى 145 مليار دولار،  الأمر الذي يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي والزراعي وهو ما يجب معه حل التحديات التي تواجه تلك القطاعات والبيروقراطية. 

الدورة الثامنة لمعرض Destination Africa 2024 16 - 17 

وانطلقت الدورة الثامنة لمعرض Destination Africa 2024 16 - 17 نوفمبر الجاري اليوم السبت. 

ويأتي تنظيم المعرض في إطار التعاون المشترك بين المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" يستعد المعرض لاستقبال عدد كبير من العارضين والمشترين في نسخته الجديدة 

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محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين اكسبولينك معرض ديستنشن افريقا ديستنشن أفريقا

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