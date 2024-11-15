الجمعة 15 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

مهرجان القاهرة السينمائي يتعاون مع "جيمناي أفريقيا" لأول مرة ضمن فعاليات أيام الصناعة

مهرجان القاهرة السينمائى،
مهرجان القاهرة السينمائى، فيتو

 يتعاون مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لأول مرة مع "جيمناي أفريقيا" ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تنطلق اليوم ولمدة 6 أيام.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز مسار "سينماتك"، الذي يُعد أول مسار ريادي أنشأته جيمناي أفريقيا ليكون مظلة تجمع المبدعين ورواد الأعمال الذين يقدمون أفكارًا ومنتجات وخدمات تكنولوجية تهدف إلى تطوير صناعة الأفلام ورفع كفاءتها.

وستسهم جيمناي أفريقيا خلال مشاركتها الأول بمهرجان القاهرة في نشر الوعي بأهمية ريادة الأعمال والتكنولوجيا في صناعة السينما عبر مشاركتها في جلسات حوارية ضمن المهرجان، إلى جانب تواجدها خلال أيام الصناعة.

 

وستوفر هذه المشاركة منصة مميزة لشركات "سينماتك" الناشئة، حيث ستتاح لها الفرصة لعرض حلولها ومنتجاتها المبتكرة، التواصل مع محترفي صناعة الأفلام، والاستفادة من فرص التمويل والاستثمار.

وسيشهد جناح جيمناي أفريقيا جدولًا منظمًا يمنح الشركات الناشئة الفرصة للتواصل مع ضيوف المهرجان، لعرض كيف يمكن للتكنولوجيا أن تحدث تغييرًا حقيقيًا في مجال صناعة الأفلام وتعزز الإنتاج السينمائي بفضل الأفكار الريادية. 

كما سيتيح الجناح لصناع الأفلام التفاعل مع المنتجات والخدمات المعروضة، مما يمنحهم نظرة شاملة حول كيفية الاستفادة من هذه الحلول التقنية للنهوض بالصناعة.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

وتتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.

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