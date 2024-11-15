الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ألمانيا تطالب بوقف الحرب في أوكرانيا، تفاصيل مكالمة الـ60 دقيقة بين شولتس وبوتين

بوتين وشولتس، فيتو
بوتين وشولتس، فيتو

طلب المستشار الألماني، أولاف شولتس، خلال اتصال هاتفي استمر لساعة، اليوم الجمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإبداء موسكو رغبة في مفاوضات مع أوكرانيا لتحقيق السلام.


اتصال هاتفي بين المستشار الألماني والرئيس الروسي 


وفي هذا السياق، قالت الحكومة الألمانية، في بيان اليوم الجمعة، إن المستشار أولاف شولتس حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إنهاء الحرب في أوكرانيا وسحب القوات، مشددا على أن ألمانيا ستدعم أوكرانيا طالما اقتضى الأمر.

وأضافت الحكومة الألمانية في بيانها، أن شولتس أبلغ بوتين أيضا بأن روسيا يجب أن ترتب لمفاوضات مع أوكرانيا بهدف تحقيق سلام عادل ودائم.

ومن جهته كتب شولتس على حسابه بموقع إكس (تويتر سابقا): "لقد تحدثت هاتفيا مع الرئيس بوتين ودعوته إلى إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا وسحب قواته. ويتعين على روسيا أن تظهر استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا ــ بهدف التوصل إلى سلام عادل ودائم".

بوتين يبلغ المستشار الألماني بشرط إنهاء الحرب على أوكرانيا 


وفي المقابل، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ المستشار الألماني أولاف شولتس  في هذا الاتصال الهاتفي أن أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا يجب أن يعكس الواقع الجديد على الأرض. 

وأضاف  الكرملين: "جرى تبادل وجهات النظر بشكل مفصل وصريح حول الوضع في أوكرانيا"، وأضاف في بيان إثر أول اتصال هاتفي بين بوتين وشولتس منذ سنتين تقريبا إن "الاتفاقات المحتملة يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لاتحاد روسيا وتنطلق من الواقع الجديد على الأرض والأهم من ذلك، معالجة الأسباب الجذرية للنزاع".

txt

رئيس وكالة روس كوسموس يظهر بساعة يد تشبه التي يرتديها بوتين

txt

الأولى منذ عامين، محادثة هاتفية مرتقبة بين بوتين وشولتس

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المستشار الألماني بوتين أوكرانيا روسيا

مواد متعلقة

رئيس وكالة روس كوسموس يظهر بساعة يد تشبه التي يرتديها بوتين

الأولى منذ عامين، محادثة هاتفية مرتقبة بين بوتين وشولتس

المرشحة لمنصب الممثلة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة تتراجع عن موقفها حول أوكرانيا

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب محليا اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

حكاية مالك بن دينار مع الرجل الذي أدى الحجَّ بلا زاد ولا راحلة

على رأسهم لاعب مصري.. 5 مواهب عربية تتألق مع باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

سعر الجنيه الإسترليني بالبنك المركزي اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024

مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر لعام 2024

أقل من المجمعات الاستهلاكية، أسعار اللحوم بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

موعد مباراة منتخب مصر القادمة والفريق المنافس والقناة الناقلة

منوعات

المزيد

رئيس وكالة روس كوسموس يظهر بساعة يد تشبه التي يرتديها بوتين

الأمير هاري يتمسك بمقاضاة مجموعة روبرت مردوخ

فيديو يظهر لحظات رعب عاشها ركاب طائرة متجهة لميامي

أبعاده تقارب خمسة ملاعب للتنس، اكتشاف أكبر مرجان في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 15-11-2024

هتشتري الأرز بكام النهارده الجمعة

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور)

المزيد

انفوجراف

على رأسهم لاعب مصري.. 5 مواهب عربية تتألق مع باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا اختص الله جبريل وميكائيل بالذكر من الملائكة؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

من خواطر الشعراوي، ما صحة قول النبي موسى «سيري خلفي» لابنة شعيب؟ (فيديو)

الإفتاء توضح بعض مظاهر حماية ورعاية الإسلام للبيئة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads