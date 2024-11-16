السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع تطوير "منطقة سور مجري العيون"

وزير الاسكان
وزير الاسكان

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، موقف تنفيذ مشروع تطوير "منطقة سور مجري العيون"، بمحافظة القاهرة، والذى يجرى تنفيذه ضمن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، والتى تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، ضمن جهود الدولة لتطوير العمران القائم، ويرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.


وأشار وزير الإسكان إلى أنه يجرى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تطوير "منطقة سور مجري العيون"، وتشمل 79 عمارة سكنية، تضم 1924 وحدة سكنية، بالإضافة إلي فندق "سيتم تشغيله وإدارته من خلال إحدى أكبر الشركات العالمية"، ومول تجارى إدارى ترفيهى، به مطاعم وسينمات ومسرح مكشوف.


وأشار الوزير إلى أنه جار إعداد التصميمات للبدء فى تنفيذ أعمال تطوير المرحلة الثانية من مشروع تطوير "منطقة سور مجري العيون"، والذى يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى والسياحى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق القاهرة التاريخية المجتمعات العمرانية الجديدة

الأكثر قراءة

غضب في الزمالك من أحمد سليمان بسبب صفقة ميشالاك

سر غياب أكرم توفيق عن مران الأهلي

دفاع أحمد فتوح بعد الحكم على موكله: بشكر مرتضى منصور كان معانا لحظة بلحظة (فيديو وصور)

قبل ساعات من غلق باب الترشح، هاني أبو ريدة يقترب من رئاسة اتحاد الكرة بالتزكية

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

خبير اقتصاد يكشف سيناريوهات اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل

أسعار الأسماك اليوم، قشر البياض يسجل 270 جنيهًا في سوق العبور

حبس أحمد فتوح سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية دهس أمين شرطة

منوعات

المزيد

تطوير أول منظومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع في روسيا

الصين تستعد لإطلاق مركبة Tianzhou-8 الفضائية

شرطة الأرجنتين تصادر عددا كبيرا من الأسلحة النازية وتذكارات من عهد هتلر (صور)

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

وصل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم السلندرات اليوم السبت

الشباب والرياضة تنظم ملتقى "توظيف مصر" بمركز شباب باب الشعرية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يبدأ من 9 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

محطات في قضية أحمد فتوح بتهمة دهس أمين شرطة وتعاطي المخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

هل فلوس «الجمعية» مع زملائي من باب الربا؟ رد حاسم من الأزهر للفتوى

شخصان تمنى المشركون نزول القرآن عليهما بدلا من النبي، من هما؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads