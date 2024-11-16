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وفد الكنيسة الكاثوليكية يهدي محافظ الغربية مصحفًا في لقاء يجسد الوحدة الوطنية

وفد الكنيسة الكاثوليكية
وفد الكنيسة الكاثوليكية يهدي محافظ الغربية مصحفًا

 استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية صباح اليوم، وفدًا رفيع المستوى من الكنيسة الكاثوليكية بالمحافظة، وذلك في إطار تعزيز أواصر المحبة والتعاون بين أبناء الشعب المصري بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم الدينية.

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 ضم الوفد عددًا من قيادات الكنيسة الكاثوليكية بالغربية، وعلى رأسهم صموئيل جرجس راعي كنيسة القديس بطرس والقديسة حنة بطنطا، ميرفت غبريال مديرة مدرسة نوتردام طنطا، سامية فاروق راهبات نوتردام، فادي عادل ممثل العلاقات العامة بالكنيسة الكاثوليكية بالغربية، جوزيف فكهاني وكيل كنيسة الروم الكاثوليك بطنطا،

 

 تناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين المحافظة والكنيسة لتعزيز جهود التنمية والمشاركة المجتمعية، كما تم التطرق إلى أهمية نشر قيم التسامح وقبول الآخر، بما يعزز استقرار المجتمع وتماسكه.

 وفي بادرة رمزية تعكس روح المحبة والتقدير، قام وفد الكنيسة بإهداء محافظ الغربية نسخة من المصحف الشريف، كإشارة إلى الاحترام المتبادل بين الأديان، وترسيخًا لمبادئ الوحدة الوطنية التي تتسم بها مصر على مر العصور.

 من جانبه، أعرب اللواء أشرف الجندي عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تلعبه الكنيسة الكاثوليكية في دعم الجهود التنموية بالمحافظة، ومؤكدًا أن محافظة الغربية تعد نموذجًا للتعايش المشترك بين المسلمين والمسيحيين. كما أكد على أهمية العمل المشترك بين الجميع من أجل رفعة الوطن وخدمة المواطنين.

أختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التعاون بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني والديني لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الوحدة الوطنية.

 

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