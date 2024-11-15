الجمعة 15 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية عند "طلوسة" للمرة السابعة

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

أعلن  حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أنه قصف للمرة السابعة تجمعا لقوات جيش الاحتلال  الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة جنوبي لبنان.

حزب الله يستهدف تجمعا لقوات جيش الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال حزب الله إنه استهدف قاعدة طيرة الكرمل الإسرائيلية في جنوب حيفا برشقة صاروخية.

وفي المقابل، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن صافرات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالقطاع الشرقي للحدود مع ‎لبنان.

حزب الله يستهدف قاعدة تل حاييم التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال

 وأعلن "حزب الله" استهدافه للمرة الأولى بصلية من الصواريخ النوعية قاعدة تل حاييم التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال  بمدينة تل أبيب.

 

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حزب الله يعلن استهداف قاعدة طيرة الكرمل الإسرائيلية في جنوب حيفا

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سي إن إن: حزب الله يدرس اقتراحًا أمريكيًا إسرائيليًا لوقف إطلاق النار

 

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حزب الله جيش الاحتلال لبنان حيفا

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