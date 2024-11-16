خبير بالشأن الأفريقي يكشف أسباب الإصرار الإثيوبي على التواجد بالأراضي الصومالية

قال الدكتور محمد فؤاد رشوان، الخبير بالشأن الإفريقي بمركز إيجيبشن للدراسات الاستراتيجية، إن إعلان إثيوبيا جهودها لإضعاف حركة الشباب ستستمر بأي طريقة ممكنة لضمان عدم تشكيل المجموعة تهديدا للأمن القومي لها.

أهداف إثيوبيا من استمرار التواجد فى الصومال

وأكد فى تصريح لـ فيتو أن إثيوبيا تسعى إلى تعزيز مكانتها كقوة محورية فى القرن الإفريقي وتعتبر الصومال منطقة نفوذ تقليدية لها، ومن ناحية أخرى تخشى إثيوبيا من عودة حركة شباب المجاهدين إلى الحدود المشتركة ما قد يهدد أمنها الداخلى خاصة مع استمرار الأزمات الداخلية مع تيجراى واوروميا، كما تنظر إثيوبيا إلى أى تواجد مصرى فى القرن الإفريقى خاصة فى الصومال كجزء من صراع أوسع يتعلق بسد النهضة وتعزيز النفوذ المصرى فى المناطق القريبة من إثيوبيا، وبالتالى تطويق إثيوبيا فى مناطق تحركها التاريخية، لذا تعتبر إثيوبيا التواجد المصرى فى الصومال مدفوع بهدف الضغط عليها فى ملفات إقليمية أخرى مثل سد النهضة ومن المتوقع أن تزيد إثيوبيا من وجودها العسكرى فى الصومال لتثبيت نفوذها والتأكيد على دورها كفاعل رئيسى فى المنطقة.

الأبعاد الأمنية والإقليمية لاستمرار التواجد الإثيوبي

وواصل حديثه قائلا إن الأبعاد الأمنية والإقليمية لاستمرار التواجد الإثيوبي تتمثل فى:

1. الأبعاد الأمنية:

• التصدي لحركة الشباب: إثيوبيا تعتبر حركة الشباب تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، خاصة مع الحدود الطويلة التي تجمعها بالصومال. استمرار القتال يعكس قلقًا من أن انسحابها قد يسمح بتوسع الحركة داخل الصومال أو حتى باتجاه إثيوبيا.



• حماية الداخل الإثيوبي: إثيوبيا ترى في وجودها بالصومال وسيلة استباقية لمنع أي عمليات إرهابية محتملة داخل أراضيها.



2. الأبعاد الإقليمية:

• تعزيز النفوذ الإقليمي:

o ترغب إثيوبيا في ترسيخ دورها كقوة إقليمية قائدة في شرق أفريقيا، خاصة مع التنافس القائم مع دول مثل كينيا وأوغندا.

o البقاء في الصومال يمكن أن يُظهرها كطرف لا غنى عنه في قضايا الأمن الإقليمي.

• التوازن مع جيرانها:إثيوبيا تسعى أيضًا لإثبات التزامها بالسلام الإقليمي، في وقت تواجه فيه انتقادات بسبب أزمات داخلية مثل صراع تيغراي وأوروميا.

3. الأبعاد الدولية:

• كسب الدعم الدولي:

o المشاركة المستمرة في الصومال تمنح إثيوبيا فرصة لتعزيز علاقاتها مع القوى الدولية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي تدعم مكافحة الإرهاب.

o هذه الخطوة قد تساعدها في تخفيف الضغوط الدولية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الداخل.

موقف الاتحاد الأفريقي حال عدم انسحاب إثيوبيا

وتابع أن رفض إثيوبيا الانسحاب من الصومال بعد انتهاء مهمة الاتحاد الأفريقي سيضعها في مواجهة مباشرة مع الاتحاد والمجتمع الدولي. الاتحاد الإفريقي سيسعى إلى حلول دبلوماسية أولًا، لكن فشلها قد يؤدي إلى فرض عقوبات إقليمية أو حتى تدخل دولي. المجتمع الدولي قد يركز على تعزيز قوات بديلة لضمان استقرار الصومال وتقليل النفوذ الإثيوبي.



يذكر أن إثيوبيا أعلنت أن جهودها لإضعاف حركة الشباب ستستمر بأي طريقة ممكنة لضمان عدم تشكيل المجموعة تهديدا للأمن القومي، وأن الانتصارات التي تحققت حتى الآن لن تتراجع.



وسلط السفير نبيات جيتاشو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، الضوء على الدور المحوري لإثيوبيا في الحد من تهديد حركة الشباب للمنطقة.



وقال المتحدث إن “حركة الشباب ستظل مصدر قلق لأمننا القومي، وستستمر الجهود لمواجهتها في جميع الظروف لمنعها من أن تصبح تهديدا أو السماح لأي موطئ قدم بالظهور مرة أخرى”.



كما أشار نبيات إلى أنه نظرا لأن إثيوبيا والصومال جاران “لا ينفصلان”، فإن إثيوبيا ستواصل تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية بطريقة “تعزز التكامل الإقليمي على المدى الطويل”.



وجاء بيان وزارة الخارجية الإثيوبية في أعقاب إعلان وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور يوم السبت الماضي أن إثيوبيا لن تشارك في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الصومال القادمة، والمقرر أن تبدأ في يناير 2025.



وفي تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، ذكر الوزير نور أن الاتفاق الأخير بين إثيوبيا وأرض الصومال يعرض “سيادة الصومال ووحدته الوطنية” للخطر.



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