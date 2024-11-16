خبير يكشف تداعيات قرار مقديشو باستبعاد إثيوبيا من المشاركة في المهمة الجديدة للاتحاد الأفريقي

قال الدكتور رمضان قرني، الخبير في الشأن الأفريقي: إن المشهد الأمني في الصومال تكتنفه تحولات استراتيجية مهمة خلال المرحلة المقبلة، في ضوء إعلان الحكومة الصومالية، بشكل رسمي، أن القوات الإثيوبية لن تشارك في المهمة الجديدة للاتحاد الأفريقي (أوصوم) التي ستخلف بعثة (أتميس) اعتبارًا من يناير 2025.

وعزت "مقديشو" قرار استبعاد إثيوبيا من هذه المهمة نتيجة لانتهاكها سيادة الصومال ووحدته، خاصة بعد توقيعها اتفاقًا بحريًّا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.

دلالات التصريحات الإثيوبية

وأكد قرني فى تصريح لـ"فيتو"، أنه بالرغم من هذه التصريحات الرسمية، خرج المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية ليؤكد أن جهود "أديس أبابا" مستمرة لإضعاف "حركة الشباب" الإرهابية بأي طريقة ممكنة لـ "ضمان عدم تشكيلها تهديدا للأمن القومي"، وهذه التصريحات الإثيوبية لها عدد من الدلالات:



 سعي إثيوبيا للتواجد في المشهد الأمني بالصومال حتى بعد انتهاء عمل قوات "أتميس" بالنظر إلى تواجد نحو عشرة آلاف جندي إثيوبي في الصومال، فقط 3% منهم يشاركون في بعثة الاتحاد الأفريقي.

 إدراك إثيوبيا حاجة الصومال والمجتمع الدولي لتكثيف الجهود والحشد العسكري للقضاء على حركة الشباب الإرهابية بالصومال خاصة، ومنطقة القرن الأفريقي عامة.

 رغبة إثيوبيا في حماية أمنها القومي، في ضوء توجيه حركة الشباب هجمات نحو الداخل الإثيوبي على فترات متباينة، كما تخشى من تحالفات- محتملة- بين الشباب وبعض الجماعات المعارضة في إقليم الصومال الإثيوبي، والذي يشهد معارضة شديدة لسياسات حكومة "آبي أحمد" تتهمها بإهمال الإقليم وتهميشه.

تصدير إثيوبيا خلال المرحلة المقبلة خطاب دعائي "هجومي"

وواصل د. رمضان قرني حديثه، قائلا يرجح تصدير إثيوبيا خلال المرحلة المقبلة خطاب دعائي "هجومي" يؤكد العمل على حماية الأمن القومي الصومالي، وأمن القرن الأفريقي ضد التهديدات الإرهابية، بغرض:

أولا: جذب حلفائها بالداخل الصومالي، خاصة الأقاليم التي لديها خلافات مع الحكومة الفيدالية الصومالية "بونت لاند – جوبا لاند".

ثانيا: مغازلة الداخل الإثيوبي بإعلان الجاهزية لمواجهة أي عداون خارجي وفق تصريحات المشير برهانو جولا، رئيس هيئة الأركان العامة، مؤخرا بأنه "سيتم الرد على أي عدوان ضد إثيوبيا بإجراءات حاسمة لحماية مصالح الأمة وسيادتها".

ثالثا: ضمان ولاء إقليم أرض الصومال، في ضوء المؤشرات التي تؤكد هزيمة الرئيس الحالي "موسى بيهي" في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.