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أخبار مصر

وزير الصناعة: ندرس إنشاء مصنع لإنتاج مكونات خلايا الطاقة الشمسية

مكونات خلايا الطاقة
مكونات خلايا الطاقة الشمسية
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قال المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، إن الحكومة أتاحت كميات المازوت التي طلبتها المصانع، وتم تشكيل لجنة فنية من وزارة الإنتاج الحربي والكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العربية للتصنيع ومركز تحديث الصناعة لدراسة إنشاء مصنع في مصر لإنتاج مكونات خلايا الطاقة الشمسية بالاستعانة بشريك أجنبي وبتمويل من البنوك المصرية.

 

دعم المستثمرين لزيادة الاستثمارات

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنّ الدولة المصرية تدعم المستثمرين وتدعوهم دوما إلى زيادة استثماراتهم، وتساعد كل من يريدون بناء المصانع.

 

مخطط الدولة المصرية بشأن المصانع

وأوضح، أن كل المصانع في الفترة القادمة ستكون خضراء وتتماشى مع المتطلبات الأوروبية والعالمية، لافتًا، إلى أنّ الدولة انتهجت نهجًا قويمًا للبدء بمشروعات البنية الأساسية، وتطويرها، الأمر الذي مهد الطريق لتطوير مجالات الصناعة والزراعة والسياحة.

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