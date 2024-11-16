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الشباب والرياضة بالإسكندرية تطلق معرضا للمشغولات اليدوية

الشباب والرياضة بالإسكندرية
الشباب والرياضة بالإسكندرية تطلق معرضا للمشغولات اليدوية

 نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تحت رعاية الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة ممثلة في" الإدارة العامة" للشباب "أندية الفتاة والمرأة اليوم معرض لعرض منتجات أندية الفتاة والمرأة بمراكز شباب النصر الأنفوشى - العامرية الشهيد مهيد الهواري فى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية"بداية جديدة لبناء الإنسان ".

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يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام  بالنشء والشباب وصقل مهاراتهم، يذكر أنه تم انطلاق المبادرة الرئاسية بداية، وتستمر لمدة 100 يوم فى جميع محافظات مصر.
 

 

 وأكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، أن المبادرات الرئاسية تعد  نقطة فارقة ومضى داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين. 

 

وأضافت أن المبادرة تقدم  الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة على مختلف المحاور والاتجاهات.

 

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بالاسكندرية الدكتورة صفاء الشريف الشباب والرياضة

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