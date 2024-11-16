السبت 16 نوفمبر 2024
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اقتصاد

التصديري للملابس: نستهدف 2.9 مليار دولار صادرات بنهاية 2024

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 أكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن النسخة الحالية من معرض Destination Africa 2024  الذي انطلقت فعالياته اليوم السبت بالقاهرة، يعد فرصة ملائمة لترويج ما توصلت إليه الصناعة الوطنية للملابس الجاهزة والغزل والنسيج من تطور كبير على مدار السنوات الماضية، من حيث جودة المنتجات في إطار المساعي المصرية للتحول إلى مركز لتصدير منتجات كاملة الصنع للعالم.

 

 وأضاف "مرزوق" خلال تصريحات له على هامش افتتاح Destination Africa، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، وعدد كبير من القيادات بقطاعي الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، أن "ديستنيشن" هو المعرض الوحيد فى مصر المُتخصص فى لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير B2B مما يخلق فرصًا للمصدرين المصريين.

 

فاضل مرزوق
فاضل مرزوق

المعرض يمثل فرصة لزيادة صادرات

وأشار المهندس فاضل مرزوق، إلى أن المعرض يمثل فرصة لزيادة صادرات القطاعات المشاركة في النسخة الثامنة من المعرض

 

ولفت  إلى أن Destination  Africa يساهم في خلق التكامل الصناعي بين الشركات والمصانع المصرية ونظيرتها العربية والعالمية المشاركة في المعرض حيث تشهد النسخة الحالية مشاركة أكثر من 220 مشترى دولي.

وكشف رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن تنظيم عدد من ورش العمل والجلسات النقاشية لعرض الاستدامة في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وجهود المجلس التصديري للملابس في تطبيق معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والخضراء، وكذلك مقترحات تطوير خطوط الإنتاج وتطوير زراعة القطن طويل التيلة واستخدام الطرق الحديثة في الري وكذلك الحصاد الآلي له بهدف العمل على تحسين جودة الصادرات.

وفي ذات السياق، أعلن المهندس فاضل مرزوق، أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة  خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجارى حققت 2 مليار و43 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 18% مقارنهً بنفس الفترة من العام الماضى، كما نستهدف 2.9 مليار دولار بنهاية 2024.

وبشأن مستهدفات العام المقبل، كشف فاضل مرزوق، أن المجلس يستهدف نسبة نمو سنوي لا تقل عن 20 % إلى مستويات 3.3 مليارات دولار بنهاية 2025

وأشار إلى أن هناك تواصل دائم مع الحكومة المصرية من أجل التعامل مع التحديات التي تواجه القطاعات التصديرية.

تعزيز التعاون بين غرفة صناعة الملابس الجاهزة مع الجانب الليبي

صناعة الملابس: افتتاح معرض جديد بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات

 

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تعزيز التعاون بين غرفة صناعة الملابس الجاهزة مع الجانب الليبي

صناعة الملابس: افتتاح معرض جديد بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات

 

المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس Destination Africa 2024

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