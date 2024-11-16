إنقاذ سيدة ونجلتها بعد احتجازهما داخل مصعد بالنزهة
نجحت الحماية المدنية بالقاهرة فى إنقاذ سيدة ونجلتها محتجزتين داخل مصعد بدائرة قسم شرطة النزهة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إستغاثة بوجود أشخاص مُحتجزين داخل مصعد بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتبين وجود (سيدة ونجلتها) مُحتجزين داخل المصعد نتيجة عطل بالمصعد وتم مساعدتهما وإخراجهما بدون إصابات.
وتقدم المواطنون بالشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتهما.
جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة أجهزة الوزارة من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات الإنسانية التى قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن.
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