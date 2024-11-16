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حوادث

ضبط سائق مينى باص وضع ملصقا خادشا للحياء على زجاج السيارة بمدينة نصر

القبض على سائق مينى
القبض على سائق "مينى باص " وضع ملصق خادش للحياء على زجاج ال

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سائق "مينى باص " وضع ملصقا خادشا للحياء  على زجاج السيارة بمدينة نصر.

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ورصدت أجهزة الأمن، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائد حافلة  "نقل جماعى"  بوضع ملصق خادش للحياء بالزجاج الخلفى حال سيره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الحافلة "منتهية التراخيص"، وقائدها (سائق بشركة للنقل الجماعى - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول قسم شرطة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر أول شرطة مدينة نصر ثان

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