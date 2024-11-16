بعد الحكم على أحمد فتوح، ماذا يعني وقف تنفيذ عقوبة الحبس؟

قضت محكمة مطروح، اليوم، بالحكم على أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى سحب رخصة القيادة منه وغرامة قدرها 20 ألف جنيه، وذلك بتهمة القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة في حادث دهس أحد أفراد الشرطة.

محاكمة أحمد فتوح في قضية دهس أمين شرطة

الحادث وقع في أحد شوارع الساحل الشمالي عندما كان فتوح يقود سيارته ودهس أمين شرطة أثناء عبوره للطريق. ووفقًا للتحقيقات.

وقال الخبير القانوني فهد مرزوق إن "إيقاف التنفيذ" يعني أن القاضي قرر تعليق تنفيذ العقوبة التي فرضها على الجاني لمدة محددة". وأضاف مرزوق أن إيقاف التنفيذ عادةً ما يتم في الجرائم التي يحكم فيها بالحبس لمدة عام أو أكثر، مشيرًا إلى أن مدة إيقاف التنفيذ قد تصل إلى ثلاث سنوات وفقًا للقانون.

وأوضح مرزوق أن "إيقاف التنفيذ" لا يعني براءة المتهم، بل يُعد إقرارًا بارتكاب الجريمة ولكن مع تأجيل تنفيذ العقوبة لعدة اعتبارات، مثل سلوك المتهم، ماضيه، أو ظروف ارتكاب الجريمة.

وأكد أنه إذا لم يرتكب المتهم أي جريمة خلال مدة الإيقاف، سيتم إعفاؤه من تنفيذ العقوبة، ويُعتبر الحكم وكأنه لم يكن.

وفي حال ارتكب المتهم أي جريمة خلال هذه المدة، يتم إلغاء إيقاف التنفيذ ويتم تنفيذ العقوبة بشكل كامل، وذلك وفقًا للمادة 56 من القانون.

وأضاف مرزوق أن حكم إيقاف التنفيذ يُعد بمثابة فرصة للمتهم لإصلاح سلوكه، وإذا مرّت مدة إيقاف التنفيذ دون أي تجاوزات قانونية، يتم شطب الجريمة من سجل الشخص الجنائي، وتُعتبر صحيفة السوابق خالية كما لو لم تكن الجريمة قد ارتكبت.

الاتهامات الموجه لأحمد فتوح في أمر الإحالة

وتبين من التحقيقات على النحو المبين في أمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، في يوم 8/11 /2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو الثابت في التحقيقات، قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش.

ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد" وتسبب خطأ في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة، بأن قاد السيارة الرقمية (ا ف ج 9569) بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدى إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق وبذل أقصى عناية والتزام الحذر والحيطة اللازمين معرضًا حياة الآخرين للخطر، وبناء عليه فإن الأوراق تقييد جناية وجنحة ومخالفة مواد مواد القانون.

وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية، لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتي حددت محكمة جنايات مطروح للمحاكمة.