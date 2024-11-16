داخلها 1.7 مليون قطعة، ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

ضبط قطاع الأمن العام عاملا بالفيوم، بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها وبحوزته حوالى 1,750 مليون قطعة ألعاب نارية.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة المركز.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل الورشة المشار إليها وعُثر بداخلها على (1,750 مليون قطعة ألعاب نارية - كمية من المواد الخام والمعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع).



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.