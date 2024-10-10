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أخبار مصر

لقطة اليوم، تعاون مصري صومالي إريتري

قادة مصر والصومال
قادة مصر والصومال وإريتريا.فيتو
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زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، دولة إريتريا حيث التقى مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

وبحث الرئيس السيسي مع الرئيس أفورقي العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، كما أصدرت ومصر وإريتريا بيانًا مشتركًا.

كما بحث الرئيس السيسي مع الرئيس الصومالي تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية كما أصدرت مصر والصومال بيانًا مشتركًا.

كما عقدت اليوم قمة ثلاثية بين قادة مصر الصومال وإريتريا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحسن شيخ محمود رئيس الصومال والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، وذلك في العاصمة أسمرة وصدر عنها بيانا مشتركا.

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