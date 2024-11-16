السبت 16 نوفمبر 2024
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اقتصاد

7 خدمات مجانية في بنك مصر للعملاء قبل نهاية 2024

بنك مصر
بنك مصر

 كشف بنك مصر عن استمراره في تقديم 7 خدمات للعملاء مجانا حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وتشمل قائمة الخدمات المصرفية المجانية من بنك مصر في الفترة من 1 وحتى 15 ديسمبر الجاري، ما يلي: 

- فتح حساب جاري أو توفير بدون رسوم وبدون حد أدنى لفتح الحساب

- الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا

- إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما مجانا

- للعملاء الأقل من 16 سنة يتم الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدمًا TEENS ضمن برنامج الشباب.

 

- للعملاء من 16 سنة إلى 21 سنة يتم فتح الحساب مجانًا دون الحاجة إلى موافقة ولى الأمر، بالإضافة إلى إصدار بطاقة BM للخصم الفوري مجانًا ضمن برنامج الشباب.

- العملاء من 21 سنة إلى 35 سنة يتم فتح الحساب مجانًا، وإصدار بطاقة GO للخصم الفوري مجانًا مع الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي / مرابحة بالوكالة من البنك ضمن برنامج الشباب.

- 20% كاش باك من الحركة المالية الأولى على محفظة بنك مصر BM Wallet.

 

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