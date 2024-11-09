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السياحة تحدد آخر موعد لحجز برامج الحج السياحي

مناسك الحج
مناسك الحج

بدأت شركات السياحة تلقي طلبات الحج بمستوياته الثلاث الاقتصادي والبري والخمس نجوم، وذلك استعدادًا لصدور الضوابط المنظمة للحج السياحي من قبل وزارة السياحة والآثار بعد اعتمادها  للبدء في إجراءات الحج طبقًا للضوابط المنتظرة.

أسعار برامج الحج السياحي 
أسعار برامج الحج السياحي 

اعتماد ضوابط الحج السياحي

وحددت وزارة السياحة والآثار نهاية شهر نوفمبر الحالي موعدًا نهائيا لختام تلقي طلبات حجز برامج الحج السياحي للموسم الحج، علي أن يحدد بعد موعدا لاجراء قرعة اختيار الفائزين لعمل مناسك الحج خلال الموسم المقبل.

سداد الرسوم المحددة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة

وقررت وزارة السياحة والآثار السماح لشركات السياحة بتلقي طلبات الحج للشركات التي  سددت الرسوم المحددة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة (الأرض) في مني وعرفات، حيث تقوم الشركة المسددة لتلك الرسوم برفع إيصال السداد إلى الوزارة  مرفقا به طلب الشركة لتنظيم الحج هذا العام وبعدها يحق للشركة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج بمستوياته الثلاث.
 

ونصحت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المواطنين الراغبين في أداء الحج هذا العام بالتقدم مباشرة الى شركات السياحة وفروعها المنتشر بكافة المدن والمحافظات، وضرورة البعد عن السماسرة والوسطاء تجنبا للتعرض  للنصب وضياع حقوقهم.

الاستعدادات لموسم الحج

وبدأت الاستعدادات لموسم الحج بمطالبة الغرفة لأعضائها من شركات السياحة الراغبين في تنظيم الحج هذا العام بالسداد المبكر للرسوم المحددة لحجز الأرض بالمشاعر المقدسة لضمان تقديم أفضل خدمة للحجاج، كذلك لضمان سعي الغرفة والقطاع السياحي بأثره إلى تجنب أية سلبيات ظهرت بمواسم الحج الماضية، وقد خاطبت الغرفة شركاتها بطريقة سداد تلك الرسوم.

وشددت الغرفة على أنه فور الإيداع ورفع الايصال على موقع الغرفة الالكتروني، تتقدم الشركة بطلب تنظيم الحج لموسم 1446 هـ، على موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية وبعد انتهاء تلك الإجراءات يمكن للشركة تلقي طلبات المواطنين الراغبين بالاشتراك بقرعة الحج السياحى.

رسوم جدية حجز برامج الحج السياحي 

وأكد أحمد وحيد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن شركات السياحة ستحصل علي الحصة الكاملة للتأشيرات المخصصة للحج السياحي لموسم 1446هـ بإجمالي 36 ألف تأشيرة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للحج والعمرة استقرت علي الابقاء علي المستويات السابقة لتقسيمات الحج  وهي الاقتصادي والبري والحج المميز 5 نجوم.

برامج الحج السياحي للموسم الجديد  
وأضاف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن اللجنة العليا للحج والعمرة استقرت أيضًا على الإبقاء على مبلغ جدية حجز برامج الحج للمسافرين كما هي من الموسم الماضي، حيث ستصل المبالغ المطلوبة لحجز برامج الحج المستوى البري والاقتصادي إلى 20 ألف جنيه، وتصل إلى 60 ألف جنيه لمستوى الـ 5 نجوم.

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